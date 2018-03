"Sin pantanos Jerez habría recibido 700 metros cúbicos por segundo"

El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Ángel Acuña, informó ayer que las últimas lluvias registradas en la provincia de Cádiz han contribuido a que el volumen de agua almacenada en los pantanos roce ya el 70% de su capacidad (69,5%) con 1.265 hectómetros cúbicos, frente a los 1.081 con los que contaban hace un año.

Acuña ha hecho este balance durante una visita al pantano de Bornos, que en estos momentos se encuentra al 82,5% de su capacidad y no desembolsa agua desde el miércoles por la mañana, donde ha aprovechado para recordar la importancia que tiene la gestión de los embalses para regular el caudal de agua que llega a las poblaciones y así evitar avenidas y anegaciones mucho mayores.

El delegado también ha hecho hincapié en que "los pantanos no tienen responsabilidad alguna en las inundaciones, sino que por el contrario han sido los que han logrado que esas anegaciones no haya sido peores a pesar de las intensas lluvias que han superado todas las previsiones".

Acuña ha puesto precisamente como ejemplo la situación del pantano de Bornos al que le estaban entrando 700 metros cúbicos por segundo cuando estaba casi al 90% de su capacidad, y que ha estado desembolsando 100 metros cúbicos por segundo. "Eso quiere decir que hay 600 metros cúbicos que se están quedando dentro del pantano para poder ir soltándolos poco a poco, evitando que lleguen de golpe a la Campiña de Jerez. Pero para que podamos hacer esa suelta de agua controlada es fundamental que el pantano no esté totalmente lleno y tenga una zona de seguridad con la que poder absorber la siguiente avenida de agua y que no llegue directamente", ha recalcado el delegado, que ha querido añadir que "si el pantano de Bornos no hubiera existido, o el de Arcos, a Jerez y a sus campos le hubieran llegado 700 metros cúbicos por segundo, y el daño se hubiera multiplicado por siete".