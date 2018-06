¿Qué está pasando en la N-349?

Nieves Mendoza, alcaldesa de Guadalcacín, reconoce que la carretera que conecta la autopista con la nacional IV, la N-349, es una vía peligrosa. Asegura que el último accidente, en el que vio involucrada una joven con parientes en Guadalcacín, pudo deberse a que unos turistas extranjeros consideraron que estaban circulando por una vía de único sentido cuando, en verdad, viajaban por una de doble sentido. El accidente resultó mortal. Era el 3 de mayo. Realmente grave. Apenas 16 días después acaeció otro, gravísimo, pero sin víctimas. La Guardia Civil sabe que esa carretera se las trae y que los golpes son habituales. Es por ello que desde 2015 suele ser habitual la presencia de radares móviles en la misma. ¿Qué es lo que pasa en esta carretera tan demandada por los moteros para salir de Jerez tras el Gran Premio?

"Si circulo por esa carretera y, por ejemplo, el coche se me pincha, le puedo asegurar que yo sigo para adelante y que cambiaré la rueda cuando salga de allí", señala Nieves Mendoza quien reconoce que la N-349 "es peligrosa". "Pararse en la misma es un verdadero riesgo porque no tienes espacio ninguno", dice.

A la hora de describir la carretera la primera autoridad de la vecina localidad de Guadalcacín señala que ésta "es una especie de curva sin final" y además tiene un problema añadido, como es el hecho de que apenas tenga anchura. "Es muy estrecha, es una carretera pequeña pero casi siempre la culpa se los accidentes se deben a despistes de los conductores". Especialmente crítica, Nieves Mendoza considera que "a la hora de construir esta conexión se miró más por el presupuesto de las obras que por la seguridad de la vía a construir". A todo ello une el hecho de que la referida carretera de conexión entre la autopista y la nacional "pasa por encima de una vía pecuaria, un tipo de camino que como todos sabemos no se puede ni tocar pues se trata de dominio público. Ahora mismo unos inversores privados están desarrollando una promoción de viviendas y la vía pecuaria nos está causando serios problemas. ¿Para viviendas sí es un problema y para una carretera no? No lo entiendo", asegura la regidora guadalcacileña.

Manuel Becerra fue alcalde de Guadalcacín. Conoce bien la carretera porque ésta se construyó durante su largo mandato. Si algo tiene claro es que "los accidentes se prodigan por imprudencias de los propios conductores. Es una vía que tiene tráfico, pero que tiene sobre todo transporte pesado. Sinceramente creo que los dos últimos accidentes que se han producido, uno de ellos mortal, han sido fruto de la imprudencia".

Para Manuel Becerra "está claro que se trata de una vía con dos carriles, uno por sentido. No hay motivo para la confusión. Los accidentes por imprudencia se producen sobre todo en los adelantamientos". "Se trata de una vía de las dimensiones más o menos de la antigua nacional IV, tienen un flujo bastante denso ya que es una conexión importante que conecta la autopista con la nacional IV, de ahí que sea utilizada por tantos camiones".

De otro lado, guardias civiles que han pasado en multitud de ocasiones por la zona ejerciendo su trabajo hablan de un factor más añadido: "La inercia". Según dicen muchos conductores se creen que siguen en una carretera de alta velocidad como es la autopista y siguen pisando el acelerador como si estuvieran en la misma. "Pero ya no lo están. Es entonces cuando por dicha inercia se producen los siniestros".

Al igual que Becerra, también creen que los adelantamientos son los momentos más críticos. "El conductor va detrás del camión y se desespera. Intenta adelantar y es entonces cuando llegan los porrazos, los cuales suelen ser de categoría al tratarse de una vía estrecha".

La carretera fue inaugurada en noviembre de 2001 por el por entonces ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos. Desde 2015 esta carretera ha sido lugar habitual de instalación de los radares móviles de Tráfico y en sus proximidades las fuerzas policiales suelen instalar controles de todo tipo pues da acceso a las vías rápidas y al enlace con la cuna del contrabando: el Campo de Gibraltar.