Otro paso para la adjudicación de los primeros nuevos autobuses

El teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, explicó ayer los pasos que se están dando para la renovación de la flota de autobuses urbanos, el último la aprobación del requerimiento a la empresa que ha presentado la oferta más beneficiosa, en este caso Evobus Ibérica SAU, de la documentación previa a la adjudicación del expediente de contratación de nueve autobuses de gas natural comprimido. Estos autobuses serán financiados con fondos Edusi, una actuación cofinanciada por la Unión Europea mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, con un presupuesto de 3,2 millones de euros.

Díaz señaló que "estamos en el trámite previo a la adjudicación definitiva del suministro de estos nueve vehículos, marca Mercedes Benz", a los que se sumarían otras 14 unidades que se adquirirán mediante 'renting' por parte de Comujesa. Estos 23 autobuses que, según los plazos que maneja el Ayuntamiento podrían estar en funcionamiento en seis meses, supondrán la renovación del 50 por ciento de la flota, compuesta por 52 autobuses, de los cuales 45 son los están en línea actualmente, mientras que el resto permanecen en reserva para el caso de averías. La renovación, según Díaz, irá acompañada de una serie de mejoras con la aplicación de herramientas tecnológicas en el servicio, como las marquesinas inteligentes y una aplicación que va a permitir al ciudadano sabe el tiempo real de llegada del autobús a su parada.

El teniente de alcaldesa insistió en el compromiso municipal de renovar un servicio básico muy deteriorado, "que no marca una fidelización del ciudadano" por las constantes averías de una flota de autobuses con una antigüedad de casi 17 años, y "además el derroche continuo del presupuesto, que va casi destinado a las reparaciones". Díaz recalcó que "según nuestro modelo de ciudad hay que hacer una apuesta por el centro histórico, pero también son necesarios autobuses dignos y fiables". Recordó que "hemos aprobado el Plan de Movilidad que ya se está ejecutando con la obra de la plaza de Las Angustias y que forma parte de un compendio de medidas que nos va a permitir dar pasos hacia la modernidad que necesita Jerez y eso lo está haciendo este gobierno". En la misma línea, subrayó que en el próximo presupuesto irá incluida la mejora de la calzada de Corredera y plaza Esteve, la ampliación del acerado de calle Santa María, y una cuantía que se va a destinar a la mejora de la peatonalización.

Con respeto a la remodelación de la plaza de Las Angustias, Díaz manifestó que no afectará a la programación ni a la campaña navideña "puesto que el tráfico está garantizado por calle Corredera y plaza Esteve, se va a ir trabajando en distintos tramos y no va a haber ningún corte de tráfico que impida el acceso a la plaza Esteve. Lamentamos en cualquier caso las molestias que puede ocasionar este tipo de obra".

En relación al presupuesto municipal de 2018, la portavoz del gobierno municipal, Laura Álvarez, avanzó que el lunes se inició la ronda de contactos con partidos de la oposición y que el gobierno está haciendo un esfuerzo "para cuadrar los números y encajar los proyectos, dentro del modelo de ciudad que tenemos". Díaz pidió a la popular María José García-Pelayo, que "apruebe el presupuesto de 2018, porque van bastantes inversiones en materia de colegios" y que "se deje de estar como la vieja del visillo, pendiente de los demás partidos y se dedique al suyo. Después de tantos años que ha estado el PP en el gobierno de la ciudad no tiene proyecto nuevo y su liderazgo es arcaico". De nuevo dirigiéndose a Pelayo, le reclamó "un poco más de responsabilidad para Jerez y que se dedique a trabajar un poco más en el Congreso de los Diputados, porque tristemente está considerada como la 'diputada 00' y no porque no beba sino porque no presenta ninguna propuesta en positivo para la ciudad de Jerez".