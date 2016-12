Al paso de la estrella

Hace dos milenios se produjeron los hechos que cambiarían para siempre la Fe y, por consiguiente, la historia de la humanidad. En este 24 de diciembre se recuerda la llegada al mundo de Jesús, y como demostración de un credo, nacería siglos después el arte de la recreación de la Natividad. La más jerezana de estas manifestaciones es el belenismo. La ciudad se encuentra estas semanas inundada de Nacimientos y dioramas de diversos estilos. El siguiente texto es una propuesta de ruta por algunos muy importantes. Si bien no están todos los que son, sí que lo son todos los que están.

Sede de la Asociación de Belenistas(Chancillería, 7)

El beleneista Enrique Haro ha sido este año el responsable del principal Nacimiento de la asociación, de estilo clásico con figuras de Olot. Además, se expone casi una veintena de dioramas, algunos de ellos novedad de esta Navidad de 2016. La visita a este espacio es obligada para comenzar un viaje por la tradición.

Sede de la ONCE (Porvera, 26)

El colectivo de ciegos no falla a su cita y presenta quizás el más llamativo de todos los belenes de la ciudad.Es obra de Manuel Cruzado, ex director de la ONCE en Jerez e invidente. Resulta más que sorprendente su capacidad para tallar el barro a palillo, figura a figura.Ha diseñado en su mente la disposición de la escena e incluso la predominancia de luces y colores.Cruzado tiene hoy 56 años y perdió la visión hace casi cuatro décadas, pero demuestra que mantiene una memoria visual envidiable. “Mi inspiración llega de lo que oigo, de lo que toco, de lo que leo. Y a veces pido a gente que me describa lo que ve”, cuenta Cruzado. Además del obstáculo de trabajar al tacto, pues su ceguera es total, echa en falta “internet, que hoy en día es muy necesario”. Los invidentes cuentan con una audioguía que permite explorar la esencia del Belén “casi con más detalle del que simplemente lo mira”. Los socios de la ONCE serán invitados al desmontaje de la obra para que puedan descubrir con sus manos más detalles.

Escuela San José (Porvera, 21)

A pocos metros de la ONCE se encuentra otro de los Belenes más tradicionales de la ciudad, el de la Escuela San José, obra de un veterano socio de los belenistas, Juan Mateos. Se trata de una anunciación a los pastores con carácter didáctico, siguiendo un estilo clásico. Además, alumnos, padres y profesores estarán en la puerta recolectando dinero, en una campaña solidaria a beneficio de Cáritas.

Claustros de Santo Domingo (Alameda Cristina)

Con motivo de los 40 años de la Asociación de Belenistas, los Claustros de Santo Domingo albergan una exposición especial que reúne las creaciones de muchos de los mejores belenistas de la ciudad. La muestra se compone de 25 dioramas y tres Nacimientos principales, los de Pedro Sánchez, Miguel Pérez Carrillo y Enrique Fernández. Además, a la entrada se puede contemplar el Belén monumental, a las puertas de la iglesia de Santo Domingo, donde culminará el 5 de enero la cabalgata de los Reyes, que efectuarán entonces la tradicional adoración.

Ayuntamiento y Academia San Dionisio (Calle Consistorio, 15)

También con motivo del 40 aniversario de la asociación, la Academia San Dionisio expone varias figuras creadas por los asociados. Y en el Consistorio se encuentra el Belén municipal, que este año elabora Ramón García, con figuras de José Luis Mayo.Se traba de una propuesta muy artística, con grandes paisajes al fondo y que cuenta con unos magníficos Reyes Magos en camello.

Museo del Belén (Circo, s/n, esquina con Nuño de Cañas)

La última parada de este viaje se encuentra en el Museo de los belenistas, que este año cuenta con varias novedades y que reúne obras tanto de asociados tradicionales como de jóvenes artistas. La escena principal corre a cargo de Miguel Pérez Carrillo. No faltan algunas muestras de la preciosa sensibilidad de Pepe Guerra, fallecido en 2015, que deja para el recuerdo un diorama de la vista de un Nacimiento entre nubes desde el cielo. El legado artístico del maestro queda a buen reguardo con todos los Belenes de estilo clásico que hay presentes en el museo.

Parada extra: Particulares y empresas

Algunas viviendas particulares guardan auténticas joyas que no se descubren al público. Por eso, si entre amigos y conocidos hay algún artista, aproveche para realizar una visita a su casa en estos días. Además, en ocasiones, tiendas y oficinas suelen captar a muchos belenistas para ofrecer propuestas de gran belleza. Por eso, manténganse con mucho ojo; siempre se puede cazar una obra de arte.