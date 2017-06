La peatonalización de Las Angustias comenzará antes de final de año

Más información La fuente de la Rotonda de los Casinos volverá a funcionar la próxima semana

Las obras para peatonalizar la plaza de Las Angustias podrían comenzar antes de que acabe el año en curso. Así al menos lo estipuló ayer José Antonio Díaz, teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad. "Yo entiendo que para final de año podríamos empezar la actuación", afirmó el socialista en una rueda de prensa en la que realizó el balance de sus dos años como responsable de las áreas señaladas anteriormente.

El proyecto que se realizará en la céntrica plaza consiste en la peatonalización de una parte de la calzada. "El proyecto de Las Angustias sería una L desde el centro de mayores hasta el hotel y sería un presupuesto de 300.000 euros", recogió Díaz. De esta forma, las calles por las que se podrá circular tras la realización de este proyecto, que ya está redactado y del que solo queda la "comprobación", según señaló el delegado, serán la situada delante de la capilla de Las Angustias y la que discurre entre Corredera y Porvenir, teniendo esta doble sentido de circulación. Asimismo, José Antonio Díaz resaltó que la financiación de este proyecto se llevará a cabo a través de los fondos Edusi que están incluidos en el presupuesto.

En consonancia, también se espera realizar una "banda de rodadura en alquitrán en el tramo Corredera-plaza Esteve para equilibrar el paso de vehículos y evitar contaminación acústica". No obstante, para este proyecto aún no se tiene una fecha concreta, aunque lo que sí es seguro es que no se llevará a cabo hasta el verano de 2018. "Estamos buscando fórmulas para evitar que haya que cortar la actividad del centro", dijo Díaz.

La calzada que de momento tendrá que esperar para su renovación será la de plaza Esteve. Se llevará a cabo una actuación provisional "en el paso de peatones", según Díaz, que zanjó: "Gastar los recursos en arreglar cualquier otra cosa yo creo que sería hacerlo de forma infructuosa porque se va a levantar entero. Hay un problema de la base, de la cimentación de abajo".

Otro de los proyectos pendientes es nueva edición de reasfaltado de 'marea negra' conforme al Plan Invierte 2018. José Antonio Díaz señaló: "Vamos a dedicarlo a barrios populares que no han sido atendidos desde hace años como San Telmo, La Granja, Las Torres, Los Naranjos y diversas calles de La Pita, Picadueña Baja y otras arterias de la ciudad donde es necesario acometer una actuación completa e integral de estas vías".Respecto al balance de sus dos años al frente de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, Díaz no quiso caer en "triunfalismos", pero señaló: "El trabajo realizado en estos dos años ha sido efectivo".