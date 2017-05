Los 'pedristas' jerezanos hacen una demostración de fuerza

La plataforma de apoyo a Pedro Sánchez dio ayer muestras de que tiene mucha fuerza en Jerez. En las primarias del pasado domingo obtuvo para la candidatura del secretario general electo el 34,8% de los votos y ayer consiguió arañarle representatividad al grupo susanista en la delegación de la agrupación que acudirá al congreso provincial del próximo sábado. Tras tres horas de negociación, la ejecutiva local y la plataforma sanchista llegaron a un acuerdo para el reparto de puestos y evitar así que en la asamblea celebrada en la tarde de ayer se presentaran dos listas. La propuesta salió adelante por aclamación de la militancia.

No obstante, la de ayer es una victoria moral del grupo de apoyo a Sánchez puesto que ha conseguido más representantes de los que teóricamente le corresponderían. La propuesta que se lanzó a nivel nacional es que hubiera un reparto de delegados en función de los resultados de cada agrupación en las primarias del pasado domingo. Siguiendo este criterio, al grupo susanista le hubieran correspondido en Jerez 10 representantes, al de Sánchez seis y al de Patxi López uno. Sin embargo, y tras una ardua negociación, la delegación sanchista, tras amagar con levantarse y presentar una lista alternativa, se hizo con un representante más (siete) a costa del sector oficialista.

En la asamblea de la tarde de ayer se debían elegir a los 17 representantes jerezanos que acudirán el sábado a Rota al denominado 'congresillo' donde se nombrarán a los delegados provinciales que participarán al congreso federal del 17 y 18 del próximo mes para la proclamación de Pedro Sánchez como secretario general de los socialistas. Esta cita, en procesos similares precedentes, solía pasar inadvertida pues no deja de ser la aprobación de una lista de militantes que acuden a un cónclave provincial donde se eligen a los delegados que irán al congreso. Sin embargo, la ayer estaba predestinada a servir de termómetro de la situación interna del partido tras las primarias del domingo. No en vano, el sector susanista sigue siendo mayoría en el grueso de las agrupaciones andaluzas como la de Jerez pero la facción pedrista está dispuesta a demostrar su poder tras la victoria a nivel nacional. Y ayer lo corroboró al obtener más representación de la que le correspondería en proporción a los resultados de las primarias.

La negociación entre la ejecutiva local y la delegación sanchista se inició pasadas las cuatro de la tarde. Por la parte oficialista estuvieron algunos miembros de la ejecutiva como la secretaria local, Miriam Alconchel, y la de organización, Ainhoa Gil; mientras, por la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez acudieron Carlos Dorantes, José Antonio Romero y Miguel Ángel Gutiérrez, entre otros. El encuentro no se fraguó hasta después de recibir la directriz de la ejecutiva provincial de buscar el consenso para evitar que hubieran dos listas en las asambleas y ahondar aún más en la división interna. No en vano, el grupo pedrista tenía preparada una lista alternativa que estaba dispuesto a presentar en la asamblea si no se hubiera llegado a acuerdo.

La negociación se alargó durante tres horas, lo que propició que el encuentro con los militantes, previsto inicialmente para las cinco de la tarde, no se pudiera celebrar hasta pasadas las siete. En ella, tal y como informó el PSOE en un comunicado, se procedió a la "aclamación por mayoría de una lista de consenso donde están representadas las tres candidaturas". En ella, Alconchel hizo referencia al "gran ejercicio de democracia interna y ejemplaridad vivido este fin de semana y que nos obliga a todos a sumar esfuerzos para consolidar a un partido fuerte con grandes retos por delante en los que ya estamos remando todos en la misma dirección". No hizo mención, eso sí, de la negociación previa con el sector de apoyo a Pedro Sánchez.

La representación jerezana estará encabezada por Miriam Alconchel mientras que el dos y tres corresponden al grupo sanchista (lo ocuparán José Antonio Romero y África Becerra). Juan Carlos Camas y Mamen Sánchez -que el martes abogó por una lista con un reparto proporcional en función de los resultados de las primarias- completan los cinco primeros puestos de los 17 que acudirán el sábado a Rota.