El peligro de vivir en el casco urbano los días de lluvia sin alcantarillado

La falta de acerado y alcantarillado en una calle de Picadueñas desespera a una vecina de la zona, que afirma llevar 16 años sufriendo en su vivienda la carencia de estas infraestructuras básicas para canalizar el agua que se precipita sobre su patio -como puede apreciarse en la imagen-.

La afectada denuncia el riesgo de un problema urbanístico que provoca que "todas las aguas de la Ronda del Caracol y las calles Pino y Peñascos desemboquen en forma de río en mi patio a modo de cascada", inundando la vivienda. "LLevo 16 años pidiendo que no utilicen mi casa de posetilla; no vivo de okupa, pago mis impuestos y no vivo en un boquete, pues mi casa es la más alta de Picadueña Baja", señala esta vecina, quien solicita que canalicen el agua y se adecente una zona que actualmente es un basurero".