"Es una pena que se hayan perdido las corridas de rejones"

-¿cómo afronta su nombramiento como pregonero de la Feria del Caballo de Jerez?

-Siempre es un motivo de ilusión que te consideren la persona oportuna para representar a tu ciudad. Dicho esto, es una responsabilidad que he aceptado sin temor ninguno, he escrito mis vivencias en la Feria, hablo mucho de caballos, de enganches, de toros y ganaderos. Son sentimientos míos y percepciones desde mi niñez. Me lo tomo como la oportunidad de darle las gracias a Jerez, a maestros del caballo a los que admiro y de los que he aprendido todo lo que sé.

-Su intervención este próximo jueves contará con prosa y verso, pero también con cantes y sevillanas.

-Jerez es caballos, vino y cante principalmente y esto es lo que quiero transmitir. Hablaré de la Feria del Caballo y por tanto el caballo es el protagonista principal, hablaré de vino y beberemos vinos (risas), hablaré de flamenco y escucharemos flamenco.

-¿Lo bueno, si breve, dos veces bueno?

-Mi pregón se prolongara unos sesenta minutos como mucho. Yo soy de la opinión de que un mismo mensaje se puede mandar en cuarenta y cinco minutos o en dos horas y media.

-¿Cómo le gusta vivir la Feria?

-Como diré en mi pregón, la Feria para mí empieza el sábado en el concurso de acoso y derribo de Vicos, pistoletazo de salida a todas las actividades equinas y ganaderas que viviremos durante los siete días de Feria. En lo relacionado con el caballo, tenemos Equisur con su importante concurso morfológico, el concurso de doma vaquera, el de enganches, la entrega del Caballo de Oro y por supuesto las tardes de toros. Todo esto para mí es lo principal. Por otro lado tenemos el real más bonito que se pueda imaginar, con un paseo de caballos muy digno en el que participo desde los seis años. Y, cómo no, las casetas, auténticas casas temporales que nos permiten convivir con amigos de siempre, de Jerez y los que vienen de fuera.

-¿Qué le falta y sobra a nuestra más laureada fiesta del caballo?

-Este año 2017, una corrida de rejones; una pena que se haya perdido, creo que la empresa ha cometido un grave error que acabamos pagando no solo los aficionados sino la imagen de Jerez.