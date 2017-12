"Todo mi pensamiento está en los niños, en ver sus sonrisas"

José Manuel Martín Álvarez-Cedrón, gerente de la empresa Montesierra, cuenta con una dilatada trayectoria profesional, con más de 27 años de antigüedad. Fue reconocido en 2014 con el Premio Ciudad de Jerez a la Excelencia Empresarial y el próximo 5 de enero se subirá al trono del Rey Melchor.

-¿Cuál es su primer recuerdo de Navidad?

-Mis primeros recuerdos son de Salamanca con mi familia, todos juntos. Aunque me considero muy jerezano, llevo aquí 35 años, nací en un pueblo de Salamanca. Me acuerdo mucho del Nacimiento que lo hacíamos con mi madre y también me acuerdo de un dulce típico de Navidad que se hacía entonces que era la torta de chicharrones, algo parecido a una torta de aceite... Y bueno, el día de Reyes que era algo fundamental para los niños (risas). Eran navidades muy tranquilas, no como ahora que hay mucho jaleo, muchas fiestas... Entonces las navidades eran más de familia.

-¿Cómo está viviendo estos dos últimos meses?

-Lo que me está sucediendo ahora es algo indescriptible, no me lo podía ni imaginar. Son muchas sensaciones y emociones, y es sobre todo pensar en los niños. Todo mi pensamiento está en los niños, en cómo llegar a ellos. Están los caramelos, los juguetes..., pero yo tengo ahora una nietecita de año y medio y lo único que trato es ganármela todos los días. Eso es lo que quiero. Ganarme a los niños y es mi ilusión, ver sus sonrisas, esos ojos abiertos tan expresivos... Es lo que más me llena de todo esto. También hay objetivos, responsabilidades... Pero lo que quiero conseguir son esos ojitos brillantes mirando al Rey Melchor.

-¿Qué le ha sorprendido más en esta andadura como Rey?

-La generosidad de mucha gente, sobre todo de mucha gente que no te lo esperas. Cuando visitas empresas sabes más o menos cómo van a responder, pero luego te encuentras a gente por la calle, trabajadores, que en cualquier momento te dan una alegría porque quieren ayudar, te animan, se ofrecen como voluntarios... Es increíble. Sorprende que alguien desconocido como yo de repente reciba tanto cariño. La figura de los Reyes Magos en Jerez se aprecia mucho. Todo el mundo se vuelca con la cabalgata, con los Reyes Magos y es verdad que te encuentras a personas que quieren colaborar y que tienen una ilusión muy grande. La ilusión es lo más importante que tiene una persona porque es el motor de la vida. Esa ilusión que ves en gente espontánea es algo que también me llena mucho.

-¿Cómo se está viviendo su designación como Rey en su casa?

-Está revolucionada (risas). Tienen todos una gran ilusión y están ayudando mucho. Todos estamos con un mismo proyecto, que es hacer una gran cabalgata por y para los niños, conseguir todo lo que queremos para ellos. Los juguetes son lo de menos, lo importante es la alegría.

-¿Sueña con la cabalgata?

-Me cuesta mucho trabajo ponerme en ese sitio, creo que es mucho más de lo que me pueda imaginar. Todavía no me lo imagino. Creo que cuando me siente en el trono será cuando realmente vea lo que es estar en la piel del Rey Melchor.

-En esta aventura está acompañado por Felipa Medrano y Juan Carlos Carrasco, ¿qué destacaría de sus compañeros?

-A Juan Carlos lo veo como una persona buena, trabajadora, luchadora, fiel a sus principios. Él ha creído siempre en su profesión y ama lo que hace. Felipa es una persona que tiene arte, es entrañable. Se ve que es una persona buena y cree mucho en la igualdad, sobre todo de oportunidades. Felipa tiene alma, tiene corazón.

-En todos los actos públicos ha dicho que su nombramiento es un reconocimiento a su empresa. ¿Cómo lo están viviendo sus trabajadores?

-Están colaborando muchos. Cuando fui designado había que organizar muchas cosas, pedimos voluntarios y muchos nos han dado su tiempo desinteresadamente. Para mí es muy importante tener un clima de amistad en la empresa. Somos personas y hay que perseguir que estén contentas en sus trabajos, y eso es labor del empresario.