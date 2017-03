Lo peor ya pasó

Desde hace unos meses, en el paisaje de Jerez se vuelven a ver grúas de grandes dimisiones más allá de las que dejaron abandonadas algunas constructoras arrastradas por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Promociones de obra nueva en la calle Paúl o en la avenida Caballero Bonald apuntan a que lo peor ya ha pasado para un sector que vivió con especial virulencia una crisis que fue lo más parecido a una 'tormenta perfecta'. Esta afirmación optimista no es una apreciación subjetiva sino que la corroboran los profesionales del sector y las estadísticas. Eso sí, el sector permanece a años luz de los dígitos de la pasada década donde se llegaron a conceder licencia para más de 4.000 viviendas en un solo año. El optimismo se aferra a un cambio de tendencia pues desde 2014 se han ido acumulando años de pequeñas subidas.

De hecho así lo atestigua Jorge Fernández-Portillo, secretario provincial de Faec, la patronal que representa a los constructores de la provincia. En este sentido, señala que no se puede hablar de que se haya salido del "estado crítico" de esta importante actividad económica pero, al menos, se nota cierta mejoría en la actividad inmobiliaria. De la misma opinión son algunas inmobiliarias consultadas por este periódico que explican que poco a poco el potencial cliente vuelve a plantearse adquirir una casa; eso sí, las entidades bancarias ya no conceden con tanta facilidad un préstamo hipotecario y está por ver, además, si habrá un encarecimiento de los intereses tras la sentencia judicial que anula las cláusulas suelo y obliga a los bancos a devolver importantes cantidades a sus clientes.

Desde 2014 hay un incremento de la venta de viviendas y de las licencias de obras

En la misma línea del discurso optimista, el delegado de Urbanismo, Francisco Camas, indica que se ha notado una "reactivación" de la edificación pero no en grandes bolsas de suelo sino en solares con promociones de entre 50 y 200 viviendas. En la calle Paúl, por ejemplo, lleva meses construyéndose una promoción de 129 viviendas; en la avenida Caballero Bonald son 51; y recientemente se concedió licencia en Los Villares para 76. Asimismo, este periódico ha podido saber que se ha empezado a promover la construcción de viviendas en el antiguo Cine Lealas. Todos estos suelos deberían haberse ejecutado durante la vigencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anterior, aprobado en 1995. Urbanismo, según apunta su máximo responsable, también ha comprobado que hay movimientos para poner en carga nuevos suelos, especialmente en "algunos sectores y unidades de ejecución que se quedaron sin terminar de desarrollar y que no tienen aún la urbanización completa".

En definitiva, son síntomas de que el sector ya tocó suelo y ahora afronta unos años de ligera mejoría. Los datos estadísticos del Ministerio de Fomento sobre transacciones inmobiliarias, los del Colegio de Notarios sobre ventas de viviendas escrituradas y los de licencias concedidas por el Ayuntamiento coinciden en que 2013 fue el peor año de la serie histórica. Únicamente se hicieron 885 compraventas, 1.300 operaciones ante Notario y 20 permisos para viviendas concedidas por la Delegación Municipal de Urbanismo, un panorama desolador que, para alegría del sector, mejoró en el pasado 2016. Así, entre enero y octubre, los notarios dieron fe de 1.481 operaciones de compraventa de viviendas; el Ministerio de Fomento tuvo constancia de 1.355 transacciones inmobiliarias solo en los tres primeros trimestres de la ciudad; y el Ayuntamiento dio permiso para 114 inmuebles. Las cifras, claro está, siguen estando muy alejadas de los años donde la construcción hizo crecer exponencialmente la economía nacional pero, al menos, parece dejar atrás el descalabro que se inició en 2008. Otra magnitud que atestigua una mejoría es que año a año se están incrementado el número de licencias de obra mayor (obra nueva) que concede el Ayuntamiento, aunque en ella se contabilice no solo la construcción de viviendas sino también otro tipo de inmuebles pues de las 11 licencias aprobadas en 2008 se pasó a las 59 de 2016.

A pesar de que se ha retomado la actividad constructiva, sigue habiendo numerosas viviendas sin vender, la mayor parte en manos de las entidades bancarias que, con dificultad y grandes descuentos, buscan darle salida a este 'stock'. Aunque entre sus activos tienen viviendas de obra nueva de promotoras que quebraron, el grueso de su oferta procede de particulares que tampoco pudieron hacer frente a sus préstamos hipotecarios. A esto se une que Sareb, el denominado 'banco malo' que asumió los activos más tóxicos de las entidades bancarias, oferta también viviendas y suelo para edificar en la ciudad (en su catálogo hay terrenos en el entorno de Sherry Golf).

A día de hoy, no hay una cifra de inmuebles sin vender -los datos son provinciales- pero recientemente la empresa Tinsa, especializada en tasaciones inmobiliarias, publicó un informe sobre el sector inmobiliario donde hacía una estimación. La firma detectaba, a grandes rasgos, cuatro patrones de comportamiento y situaba a Jerez dentro del grupo de ciudades con un "alto nivel de stock" y una construcción "paralizada o no significativa". Los otros tres patrones son 'bajo nivel de stock y reactivación de la construcción por falta de excedentes', 'bolsa de stock moderada y reactivación por oferta de producto terminado inadecuada' y 'bajo o moderado nivel de stock y mercado de obra nueva no reactivada significativamente'. En la misma situación que Jerez, según el informe de Tinsa, se encuentran Sevilla, Valencia, León o Cartagena, entre otras.

Según las estimaciones de Tinsa, Jerez tiene entre un 20 y un 30% de las viviendas que se construyeron en 2008 sin vender a día de hoy. Se da la circunstancia que, si bien han aumentado la venta de casas, continúa decreciendo las de obra nueva pues de las 330 transacciones realizadas en 2012 se ha pasado a 49 el año pasado. Esto muestra que el stock existente, por sus características, es cada vez más difícil de encajar en el mercado.