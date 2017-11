Sin perdón

Son las dos caras del lado oscuro. El envés de esa hoja con parecer de terciopelo, pero cuajada de agudas espinas que no se ven, pero que son, que no se intuyen pero que están, que no se esperan pero que llegan. Es el reverso de muchos seres humanos que dejan crecer la crueldad que los hace inhumanos en el lóbrego invernadero en el que han convertido su alma.

Da miedo el solo pensar en su certeza, por desgracia, indiscutible. Da pena, angustia y turbación constatar su realidad, esa que nos apalea cada uno de los días en los que sabemos de una tragedia más en esa larga lista que nos duele, la misma que nos ahoga la esperanza cada noche en la que un salvaje vuelve a tejer ese nudo, desdichado y fatal, que nos agarrota el corazón como soga de ahorcado.

El que hace sangrar… ¿Quién…? ¿Qué…? ¿Cómo…? ¿Por qué…? ¿Quién llega al grado de abdicar de su naturaleza como hombre para sobrepasar ese límite infranqueable y caer en el abismo? ¿Qué pasa por la mente, y el corazón, del que se hunde en la sima donde viven las tinieblas? ¿Cómo se llega a alcanzar semejante grado de infamia? ¿Por qué se puede hacer real que un humano deje de serlo para insultarnos como especie y denigrarnos como personas?

Llegar a, cómo decir… ¿usar, utilizar…?, el amor que habita el corazón de una mujer, ese sentimiento arrollador y poderoso, envolvente y único, apasionado y dulce, esa bendita locura que la lleva a encumbrar, a enaltecer, a admirar, a perdonar una y otra vez; que la conmueve hasta sentir la más pura y desinteresada adoración por hombre al que ama… Servirse de algo tan especial, tierno y hermoso para adueñarse de su sentir, para anular su presente y estrangular su futuro haciéndola sufrir el inimaginable calvario que supone verse despreciada por aquel a quien quiere, saberse humillada por la persona a la que tuvo en lo más alto de sus anhelos, sentirse irremediable y penosamente atenazada por esa soledad que mata, dolerse vejada, agredida… por el hombre al que, aún, ama ¿Por qué tal vileza, cómo se llega a semejante degradación, qué ocurre para que algo así pueda suceder, quién es capaz de enfangar su espíritu con tanto odio hacia quien más le quiere?

Antes del insulto o del empujón, antes de la bofetada, de la patada o del puñetazo, antes del cuchillo o el disparo… mucho antes que eso aparece la desconsideración, asoma el desprecio, llega la falta de respeto: final de una historia soñada, principio de una tragedia avisada.

¿Cómo describir, cómo acercarse siquiera a intuir la atormentada intensidad del desgarro feroz con el que el hombre al que amas destroza tu alma enamorada con ultraje tan brutal y atroz que hasta tus lágrimas, incapaces de poder caer, se rompen en mil pedazos, imposibles ya de recomponer?

Mudar la ilusión de una sonrisa esperada por un sobresalto angustiado, trocar el 'aleteo de mariposas' por la angustia a ese temor… ¡que viene!, que te ahoga el suspiro; cambiar el anhelo de un "te quiero" por el miedo al que llega, miedo a él, a quien amas…

Después del desamparo, la desventura; tras la infelicidad, la desdicha; del desaliento al abandono… La pesadilla es real, el sueño… roto, incapaz de sobreponerse a un despertar que no quieres que llegue. La humillación es tu única compañera en el penar que soportas cada uno de esos largos días, cada una de tantas interminables noches… es la que sangra.

La pregunta viene… y se va; y viene… ¡y se va!: ¿por qué?, te preguntas sin que la respuesta llegue. Puede, no sé, que en los más oscuros rincones de la naturaleza humana duerma una explicación para lo que no la tiene.

No debemos, no podemos permanecer sin hacer hasta lo imposible por intentar ponerle rejas a una de las peores miserias de las que un hombre es capaz: educación y castigo. Castigo: ejemplar, sin paliativos; duro, sin complejos; proporcional, sin peros. Educación: que nadie se piense más que nadie, ni por lo que tenga de más -fuerza física, tal vez-, ni por lo que le sobre -prepotente orgullo dominante-, ni por lo que le cuelgue -si es el caso…-. Pero, por favor: ¡sin perdón!