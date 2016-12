El periodista Gonzalo Altozano rememora los mitos y viajes de los Reyes

El escritor y periodista Gonzalo Altozano García-Figueras ofreció ayer una conferencia en el Obispado organizada por la Asociación Católica de Propagandistas en el que departió sobre la leyenda de los Reyes Magos, de la que defendió su existencia basada en referencias históricas y presentó varias rutas de evocación de estas figuras. "Durante muchos siglos, el único soporte para la transmisión del conocimiento eran la voz y la memoria, lo cual les convierte en leyenda pero no significa que no sea real", señaló.

"El Evangelio de San Mateo es el único que hace referencia a los Reyes, que fueron guiados por una estrella en el cielo. Hay quien a lo largo de la historia ha visto esto como una metáfora teológica, pero se han hecho cálculos, como los de Johannes Kepler, que nos dicen que se trató de una conjunción planetaria entre Venus, la máxima deidad para los babilonios, y Júpiter, que los babilonios relacionaban como la deidad de los judíos". En ese sentido, significaría que los Reyes Magos, a los que calificó como "los primeros peregrinos de la historia en su viaje de Adoración", llegaron "a la Fe por medio de la razón".

En otro orden, Altozano se refirió al libro escrito por el Papa Emérito, Benedicto XVI, en el que da cuenta de la infancia de Jesús. "La Iglesia se ha apoyado en unos salmos que dicen que hubo unos reyes procedentes de Tharsis cargados de regalos, y Benedicto XVI relacionó Tharsis con Tartesos. Así fue como surgió que los Reyes Magos eran de aquí. Nada me gustaría más que el hecho de que hubieran nacido en El Puerto o en Jerez, pero me temo que no es así", indicó.

Asimismo, dio cuenta de varias rutas que siguen, de cierta forma, el camino de Sus Majestades de Oriente. Uno de ellos es la conexión entre Milán y Colonia. "Federico I, emperador del Sacro Imperio Germánico, quiso legitimar su condición haciéndose con los restos de los Reyes Magos, que reposaban en Milán, y los ubicó en la Catedral de Colonia, donde se encuentran actualmente. La cuestión de las reliquias nos puede parecer de poco interés, pero en la Edad Media eran un elemento político de primera magnitud, que casi llegaban a provocar guerras entre naciones". La evocación de este viaje sirvió para argumentar que "históricamente, se ha hecho política con la tradición religiosa, para legitimarse". Y así, puso sobre la mesa una cuestión que vuelve a estar de actualidad. "Cuando Manuela Carmena coloca en una cabalgata a unas reinas magas, trata de legitimar su discurso político, aunque no sea consciente de que no es la primera en la historia en hacerlo". Si bien, realizó un inciso. "Federico Barbarroja ayudó a construir Europa, hizo grandes contribuciones a Occidente, algo que Carmena no hace".

Otra de las rutas que mencionó fue la del Incienso. "San Mateo nos dice que para llegar a Belén, los Reyes Magos tomaron un camino y para su vuelta otro. Es probable que uno fuera la ruta del Incienso, que tenía una gran importancia en la época". Además, señaló que "se ha dicho que Santo Tomás fue quien bautizó y confirmó en la Fe a los Reyes Magos, y este apóstol está enterrado en la India, que es otra ruta bellísima".

Como conclusión, con respecto a la validez de las leyendas como elementos de estudio, se refirió al descubridor de Troya en el siglo XIX, Henrich Schliemann. "Fue un apasionado de Troya desde su niñez, aunque a él se le dijo que La Ilíada era ficción. De mayor, cuando había hecho fortuna, dedicó sus esfuerzos a buscar Troya tomando como única referencia este libro, que igual que los Evangelios había sido transmitido durante muchos siglos de forma oral. Finalmente, encontró Troya y sorprendió al mundo". Es por ello que le sirvió de ejemplo para realzar la figura de los Reyes. "No hay que creer en ellos como cuando éramos niños, claro, pero sí estaría bien que todos retornáramos de cierta forma a aquella inocencia, que no a la ingenuidad. Vivirlo así es bonito, nos haría falta a todos", defendió para cerrar.