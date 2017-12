Unas 300 personas en una concentración de apoyo a Pacheco

Esta tarde se ha celebrado una concentración frente a las puertas del Ayuntamiento para reclamar un "trato igualitario" para Pedro Pacheco. En torno a unas 300 personas, según estimaciones policiales, han permanecido en torno a media hora frente a la puerta principal del Cosistorio portando una pancarta con el lema 'Por un trato igualitario a Pedro Pacheco'. Entre los asistentes se encontraba la mujer y el hijo del ex regidor jerezano. Junto a ellos, también se encontraban varios ex concejales de corporaciones no solo del grupo andalucista sino también de otros partidos como el PSOE. También hubo representantes vecinales y de entidades culturales y cofradieras de la ciudad así como trabajadores del Ayuntamiento.

Esta concentración se produce escasas semanas después de que fuera trasladado de módulo en el centro penitenciario tras una inspección a su celda donde le fue requisado un crucifijo de madera de apenas siete centímetros de alto por cinco de ancho así como un libro y una almohada de más. Esto provocó que el ex alcalde se encuentre actualmente fuera de los módulos de respeto que tiene este centro penitenciario de la carretera de Jerez a Rota.

Precisamente, el ex alcade disfrutará a partir de pasado mañana de un permiso de seis días. Por lo tanto, podrá pasar sus primeras Navidades en familia tras su ingreso en prisión en octubre de 2014.