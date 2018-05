La pesadilla de Alba Pacheco

"Quieren aburrirme pero, como madre que soy, no lo van a conseguir". Con estas palabras Carolina Pacheco dejaba claro ayer que seguirá luchando para que su hija Alba, postrada en una cama del hospital de Jerez desde febrero, reciba una solución a los fuertes dolores de espalda que padece. De momento y tras hacer público su caso, ha logrado la ayuda desinteresada del neurocirujano privado Mario Velarde que, tras valorar a la joven, se ha ofrecido a operarla gratis si le facilitan los medios. Sin embargo, desde el SAS insisten en que la dolencia de Alba no es operable, a la espera de que Virgen del Rocío elabore un nuevo informe.

Ante esta situación, Pacheco se mostró ayer muy "indignada" con las declaraciones del gerente del hospital, Julio Egido, quien ha aseguró que la joven de 18 años ha sido valorada por los especialistas en columna del hospital Puerta del Mar, "quienes entienden que ahora mismo, y después de las operaciones por las que ya ha pasado no sería adecuado una nueva". Además, el responsable médico señaló que también han acudido especialistas del Virgen del Rocío para hacer una valoración a través de la historia clínica, aunque "faltan algunas pruebas para valorar si hace falta una intervención quirúrgica o no".

En primer lugar, Carolina Pacheco aclaró ayer que su hija no ha sido valorada por los especialistas de Cádiz. "En Cádiz no valoraron a mi hija, lo que valoraron fue su historial clínico que fue enviado un mediodía y por la tarde ya había respuesta. Es imposible que pudieran analizar el tocho de documentación en tampoco tiempo", recalcó. Respecto a la visita de los especialistas de Virgen del Rocío, la madre de Alba detalló que primero estuvieron reunidos con los médicos del hospital y posteriormente acudieron a la habitación. "Hicieron una sesión clínica, que es lo que ha pedido el doctor Velarde y le han negado", explicó, lamentando que no le hayan dado "la oportunidad a este especialista de dar su punto de vista". La madre de la joven criticó además que no ha sido hasta la visita de los especialistas de Sevilla cuando el jefe de Traumatología de Jerez "ha conocido a mi hija, porque nunca ha venido a valorarla".

A juicio de Carolina Pacheco, "los médicos de Virgen del Rocío vinieron condicionados tras hablar con dirección. A mí que me dejen de tonterías, pero a sus compañeros de Cádiz -que ya operaron con anterioridad a Alba- no los van a echar por tierra para darle la razón al privado". "Me dijeron tras verla que lo que tiene no es una médula anclada y que no tiene arreglo. Mi hija tiene hechas todo tipo de pruebas menos un urograma que no se le pudo concluir porque la niña se puso muy mal y ellos se han acogido a eso diciendo que lo quieren para concluir el historial de mi hija y ver si lo que tiene es una cola de caballo". Por ello, agradeció la respuesta del urólogo que acudió a la habitación "y que ha dicho que no le hará esa prueba , que es absurdo, porque solo dirá si la vejiga funciona o no. Esa prueba es tener a mi hija de conejillo de indias y a los médicos no le va a decir nada".

Pacheco aseguró que, tras la visita, "me dan la opción de tratamiento paliativo. Es decir, no pueden pagar un quirófano de 18.000 euros que es la operación de Velarde para mi hija pero si me ofertan meterla en un quirófano para ponerle unos neuroestimuladores, que pueden costar hasta 30.000 euros y tienen que tocar la médula de mi hija". "¿Quién me garantiza que no va a haber daño medular? Para mí es la última opción, porque si hay una posibilidad de que con una operación se le van a quitar los dolores, porque las secuelas ya están, hay que coger por ahí", advierte .

Para esta madre lo que ocurre "es que hay mucho miedo porque como este hombre la opere y salga bien... Les conviene que la niña se quede como está, en una cama con tratamiento paliativos". Además, avisa de que del hospital no se moverá: "Si mi hija sale es para un quirófano. Al paciente no se le está dando el derecho a elegir y tenemos ese derecho. Aquí calidad humana no hay ninguna, todo es burocracia y política. Ya está bien, están jugando con la salud de mi hija".