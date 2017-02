Una niña pierde parte de un dedo en el Alfredo di Stéfano

Una niña de tres años, hija de un jerezano afincado en las Islas Baleares, sufrió el pasado verano la amputación de una parte del dedo índice de su mano izquierda al quedársele atrapado en uno de los asientos abatibles del estadio Alfredo di Stéfano, en la ciudad deportiva del Real Madrid. Tras ser operada de urgencia en el Hospital Universitario de la Paz de Madrid, a la menor le han quedado secuelas físicas y psicológicas, según constatan varios informes médicos.

Los padres de la niña han decidido iniciar una reclamación contra el Real Madrid, que se puso en contacto con la familia pero no se hizo cargo de la situación, remitiéndose a su compañía aseguradora, que rechazó cualquier tipo de responsabilidad en el accidente del pasado 29 de agosto de 2016 al estar los asientos homologados.

El dedo de la menor, de 3 años, quedó atrapado entre el asiento y el respaldo de la sillaLa madre echó en falta "que siendo el Madrid un club tan grande no haya estado a la altura"

La tragedia para la pequeña ocurrió cuando la familia acudió a Valdebebas al partido de la primera jornada de Segunda B entre el Castilla, filial del Real Madrid, y la Real Sociedad B. La familia explica que el accidente estuvo provocado por la falta de seguridad en el mecanismo de los asientos del estadio donde juega el filial del Real Madrid. Las sillas del Alfredo di Stéfano son de dos piezas, el respaldo y el asiento, que es abatible y que cuando se baja su parte posterior queda unida a la parte inferior del respaldo, cuando en otro tipo de sillas similares queda un hueco entre ambas partes.

Pero los asientos, puntualiza la familia, sólo quedan fijados a partir de un peso determinado que la niña (16 kilos) no alcanzaba, de forma que el asiento de la silla no llegaba a extenderse por completo y quedó semiabierta. En un momento determinado, el dedo de la niña quedó atrapado entre el respaldo y el asiento de la silla a modo de guillotina. "Se ve que cada vez que ella se iba moviendo la separación entre asiento y respaldo se iba abriendo y cerrando, y en una de esas veces al moverse en el asiento apoyó la mano y con el mismo gesto fue cuando se cortó el trocito de dedo", explica la madre.

Tras las primeras curas en el estadio a cargo de la Cruz Roja, la niña tuvo que ser traslada al Hospital Universitario La Paz, donde fue operada de urgencia para reconstruirle el dedo índice, en el que ha perdido varios milímetros.

De vuelta a Ibiza, el Real Madrid se puso en contacto con la familia para lamentar el accidente pero sin asumir responsabilidad alguna. "Esto sucedió el sábado por la tarde, de madrugada operaron a la niña y el lunes, cuando llegamos a casa nos llamó una señorita de protocolo del Real Madrid, que estaba en el momento del accidente en el campo", que ofreció a la madre la posibilidad de enviar a la niña, de 3 años, una camiseta firmada, colores o un peluche del Real Madrid. "En ese momento, que hacía 48 horas que habían operado a mi hija y no sabíamos qué iba a pasar, no quiero malinterpretar las buenas intenciones de la mujer pero para mí, como le dije, en lo último que podía pensar en ese momento era que le enviaran un peluche o una camiseta firmada", lamenta la madre, que añade que "sí que echamos en falta un poco que siendo un club tan grande y disponiendo de los medios médicos que tienen no nos llamara algún otro responsable para ayudarnos. Creo que eso faltó, que no han estado a la altura".

Entonces, la familia se puso en manos de sus abogados, y tras contactar con el Real Madrid, el club les derivó a su compañía aseguradora, que estimó que no tenía responsabilidad alguna al estar homologados los asientos. La familia decidió a finales de enero iniciar las diligencias preliminares contra el Real Madrid por daños y perjuicios. "El abogado nos puso el ejemplo de los aviones, que están todos homologados pero cuando desgraciadamente alguno se cae o tiene un accidente, alguien tiene que asumir la responsabilidad y ahí estamos", explica la madre.