"La plaga de mosquitas ya afecta a más barriadas de la zona sur"

La asociación de vecinos de Vallesequillo II denunció a finales de marzo la existencia de una "plaga de mosquitas" que estaba haciendo la vida imposible a los residentes de la barriada desde hacía cinco meses. "Es insoportable", reconocía entonces la presidenta Carmen Vázquez y reitera ahora.

Lamentablemente, desde que su denuncia se hiciera pública poco ha cambiado. "Han venido de Medio Ambiente del Ayuntamiento pero para poco ha servido, no sé qué formación tienen pero desde luego no son capaces de solucionar lo que tenemos aquí", afirma la responsable vecinal. Es más, según relata, el panorama ha empeorado ya que ahora "la plaga de mosquitas no sólo afecta a Vallesequillo II sino que me consta que también tienen este mismo problema en bloques del Mopu y la Liberación. ¿Qué están esperando en Medio Ambiente a que la plaga llene todo la ciudad? ¿En manos de quiénes estamos? ¿No hay nadie cualificado que sea capaz de saber de dónde proceden estos insectos con la cantidad de mosquitas muertas y vivas que hay?".

Vázquez afirma que, ante la desesperación, se ha puesto en contacto también con técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, "pero no sé si han venido. Los llamé por si pudiera ser de la lago". No obstante, puntualiza que "esto mismo podría haberlo hecho el Ayuntamiento, buscar ayuda si no saben solucionarlo". De momento, "de Medio Ambiente han venido a limpiar las pocetas por las cucarachas y ayer decían que venían de las cacas de los perros. Necesitamos una solución de verdad". Vázquez denuncia, incluso, que "han llegado a decirme que esto no es una plaga, pues si no lo es, que me expliquen qué está ocurriendo". De hecho, en su móvil se acumulan imágenes y vídeos enviados por distintos vecinos de Vallesequillo II en las que se aprecian estos insectos, tantos vivos como muertos, campando a sus anchas por las viviendas, especialmente por las cocinas.

La plaga, además, no sólo afecta a las viviendas sino también a los negocios de la zona. De hecho, propietarios de establecimientos han lamentado la situación que están sufriendo y que repercute negativamente en su clientela. De momento, y ante la falta de una solución definitiva, lo cierto es que los afectados 'luchan' contra esta plaga con mosquiteras en sus ventanas o, en caso de no tenerlas, limpiando con vinagre o poniendo recipientes llenos de este líquido para atraer a las mosquitas. "Yo cuando termino de recoger la cocina pongo vinagre y lo dejo una hora. Cuando vuelvo puedo encontrar perfectamente una treintena de mosquitas", afirma la presidenta vecinal, mostrando una de las muchas fotografías que ha realizado.

Ante este panorama, los afectados están comenzando a perder la paciencia y exigen una intervención contundente que corte de raíz la plaga. "En los años que llevo como presidenta vecinal nunca había visto esta dejadez. Ni los gobiernos de Pacheco, ni con Pilar Sánchez ni con María José García-Pelayo hemos estado nunca tan abandonados como ahora", lamenta Vázquez, recalcando que nadie del gobierno municipal se ha puesto hasta ahora en contacto con la asociación vecinal.