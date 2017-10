Un plan de ajuste a medias

Por diferentes motivos, un importante número de medidas incluidas en el plan de ajuste, el documento donde se establecen las directrices para que el Ayuntamiento reduzca su déficit, aún no se ha ejecutado. Ahora bien, la desviación sobre los niveles de ahorro comprometidos con el Ministerio de Hacienda que esta situación conlleva se está amortiguando gracias a una mejora de los ingresos municipales, fundamentalmente por la recaudación de tributos, y por la reducción de los gastos vinculados a la plantilla municipal. Por este motivo, y tal y como alerta cada trimestre la Intervención Municipal, el Ayuntamiento aún tiene que esforzarse para reducir a un mayor ritmo su déficit estructural.

A finales de agosto, el pleno municipal aprobó una modificación del plan de ajuste para poder acogerse a una línea de crédito para atender sentencias judiciales adversas. En él se hacía una revisión de los niveles de ahorro que se pretenden alcanzar con las medidas aprobadas en años precedentes para aumentar los ingresos y reducir los gastos puesto que no se están alcanzando los importes consignados inicialmente. Aunque es cierto que poco a poco el Ayuntamiento va reduciendo el cisma entre lo que percibe y lo que gasta -se estima que su necesidad de financiación se sitúe en los 4,2 millones de euros a finales de año, lejos de los 23,7 millones de 2015- aún está lejos de cumplir sus objetivos puesto que hasta no hace mucho se había comprometido a que esta magnitud fuera positiva en este ejercicio. Según el informe de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento del plan de ajuste, en el segundo trimestre el Ayuntamiento había logrado mejorar sus previsiones de ingresos en un 8,17%; en cambio, se había gastado un 17% más del importe fijado en el plan de ajuste.

En el apartado de gastos, la notable reducción en el pago de productividades, complementos salariales y gratificaciones, que comenzó a aplicarse a principios de año, supuso un ahorro para el Ayuntamiento en este periodo de unos 2,2 millones de euros. El objetivo marcado es alcanzar los 2,8 millones a finales del ejercicio. La otra medida que se ha aplicado en estos últimos meses ha sido la internalización de contratos con la explotación directa del servicio de mantenimiento del alumbrado público, una decisión que le ha reportado al Consistorio un ahorro de unos 53.000 euros aproximadamente .

En cambio aún está pendiente de ejecutar el grueso de medidas. Así, se espera que la sustitución de parte del alumbrado público con luminarias de bajo consumo le reporte a partir del año próximo un ahorro anual de 3,1 millones de euros -el suministro de este material se encuentra actualmente en proceso de licitación-. Tampoco ha tenido incidencia en estos meses el compromiso de disminuir los contratos menores (aquellos que tienen un importe inferior a los 18.000 euros) o la revisión de los ya suscritos.

Mientras, en el apartado de ingresos no se ejecutó ninguna de las medidas del plan de ajuste en el segundo trimestre, según se apunta en el informe de la Intervención, aunque se aprobó por parte del pleno la eliminación de parte de las bonificaciones que se aplicaban sobre el impuesto de construcciones (ICIO), por lo que se espera que en el tercer trimestre se vean los primeros resultados. En aquella sesión, el ejecutivo trató también de eliminar las vinculadas la plusvalía pero no consiguió la mayoría necesaria. No obstante, la intención del ejecutivo es de volver a intentarlo a medio plazo pues pesa el compromiso con Hacienda de obtener unos dos millones extras en el próximo ejercicio.

Por otro lado, el próximo martes el ejecutivo tiene previsto que la corporación municipal dé vía libre a otra de las medidas del plan de ajuste que aún no se ha podido aplicar: la subida del IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas). En caso de aprobarse, entrará en vigor el próximo año y se estima que los ingresos aumenten en unos 1,7 millones. Eso sí, el año pasado se contrató a una empresa que está colaborando en la búsqueda de fraudes en la declaración de este tributo que ya le ha reportado al Consistorio unos ingresos extras de 830.000 euros.

En cambio, sigue pendiente la puesta en marcha de otras medidas en el apartado de ingresos. Entre ellas se encuentra la revisión de tasas y precios públicos para que cubran los costes reales del servicio (por el momento el ejecutivo mantendrá las cuantías congeladas en el próximo ejercicio). Asimismo, desde 2016 se está posponiendo la instalación de un sistema de vigilancia en semáforos con videocámaras para registrar infracciones, con la que el ejecutivo estimaba recaudar unos 600.000 euros anuales.