La plantilla del CRTS, a expensas de negociar su situación laboral

La situación de precariedad laboral que sufren los profesionales del Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS), que tiene su sede en el hospital de Jerez, llegará a la Administración sanitaria a través del Sindicato Médico que, a nivel regional, tiene previsto trasladar e intentar negociar con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) una mejora de las condiciones de estos profesionales. Según indicaron fuentes del Sindicato Médico, el SAS ha realizado algún movimiento para interesarse por el problema que existe en esta plantilla y que afecta fundamentalmente a médicos y enfermeros, contratados al 50% en algunos casos desde que el centro abrió sus instalaciones en 1989. Esta situación ha provocado ya la convocatoria de dos protestas respaldadas tanto por el Sindicato Médico como por el Sindicato de Enfermería Satse y se está a expensas de los resultados de una posible negociación para continuar con otras concentraciones.

La situación laboral de médicos y personal de enfermería de este centro es en estos momentos poco comparable a la de otros profesionales del hospital o incluso de otros centros de transfusión sanguínea. Aunque en los años de los recortes presupuestarios se generalizaron los contratos al 75%, al 50% e incluso al 33%, la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se comprometió a que para el 31 de diciembre de 2015 no quedará ningún profesional de la sanidad pública de la comunidad autónoma con contrato al 75 por ciento de la jornada laboral. No obstante, las condiciones laborales en el Centro Regional de Transfusión Sanguínea no han variado e incluso se puede decir que han sido ajenas a los recortes, ya que mucho antes de producirse los ajustes presupuestarios como consecuencia de la crisis, este personal ya mantenía contratos a media jornada.

La continuidad de las protestas, pendiente de los resultados que se obtengan

Hay que tener en cuenta que aunque la sede del CRTS se encuentra en el hospital de Jerez y se dispone de otro punto fijo de donación en el hospital Puerta del Mar de Cádiz, los profesionales desarrollan su trabajo por toda la provincia ya que una de las principales labores de promoción de la donación son las colectas que se realizan por distintos lugares a los que tienen que desplazarse. De este trabajo depende algo tan importante como garantizar el abastecimiento de sangre a todos los hospitales de la provincia. Desde Satse destacaban en su día la penosidad de un trabajo, al que se venía a unir unas condiciones poco favorables.

Se da también la circunstancia de que, según estos profesionales, se produce en el Centro de Transfusión Sanguínea de la provincia una situación discriminatoria con respecto al resto de centros de la comunidad, ya que en estos últimos médicos y enfermeros sí han conseguido gradualmente incrementar sus contratos a jornada completa.

Aunque los contratos es la principal queja de médicos y enfermeros, hay otros aspectos que también consideran mejorables como las infraestructuras de las que disponen para llevar a cabo su trabajo. En este sentido, los profesionales han admitido que algunos de los vehículos en los que tienen que desplazarse son antiguos, sufren continuas averías y no están en las condiciones óptimas.