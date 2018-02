La plantilla de ayuda a domicilio anuncia nuevas movilizaciones

"Nos volvemos a ver. La última vez fue hace 14 meses para dar la buena noticia de que nos habían municipalizado. Ya dijimos que estábamos contentas pero que no dábamos por hecho nada porque cada vez que nos daban el caramelo, cuando le íbamos a dar el bocao, nos lo quitaban de la boca. Por desgracia, 14 meses después trabajando en Comujesa -empresa municipal-, de lo prometido nada de nada". Así comenzó la presidenta del comité de ayuda a domicilio, Esther Hidalgo, su denuncia por la suspensión de la negociación del convenio específico del colectivo tras entrar en el Ayuntamiento.

La plantilla anunció que baraja ya movilizaciones si este viernes, en una reunión con Comujesa, no hay un paso adelante en su convenio. "Las únicas mejoras que hemos tenido han sido marcadas por la ley en la regularización de las horas. Mientras que estábamos trabajando para otras empresas el Ayuntamiento ha mirado para otro lado, pero ahora no le quedaba más remedio", señaló Hidalgo, quien añadió que "tenemos mucho malestar porque el convenio está parado". "Nos comprometimos a trabajar dos horas y media más a la semana sin cobrarlas, y ellos nos prometieron que la mitad del ahorro por la municipalización revertiría en la plantilla y en el servicio en general. Nosotras hemos cumplido, el gobierno no", criticó la presidenta. El comité recordó que se llegó a cifrar el ahorro de asumir el servicio por parte del Ayuntamiento en algo más de 700.000 euros.

Una reunión con Comujesa marcará si finalmente ponen fecha a las protestas

El colectivo -en su mayoría formado por mujeres- reconoció que en esta semana en la que se celebran actos por el Día de la Mujer "y la gente se cuelga muchas medallas, pedimos que no se manifiesten tanto en la calle, sino encima de la mesa". "Decimos basta ya de tanta palabrería y de una vez por todas se haga efectivo lo que nos prometieron. Dignificar este servicio. Que no le den más vueltas a las patatas, porque al final acaban por quemarse", subrayó la representante de la plantilla.

El Ayuntamiento "alude que no conoce los números y los deben conocer bien, cuando ha pagado a empresas externas y ahora también las han ampliado con las 37,5 semanales por trabajador", declaró Mercedes García, portavoz de CCOO. La presidenta del comité añadió para finalizar que "no tiene sentido que digan que no conocen los números cuando además hicieron un estudio en el que valoraron que había un ahorro porque si no, no se podía remunicipalizar. Además la facturación la hacen desde Bienestar Social... Lógicamente sí tienen la estimación, pero es más fácil dar largas".