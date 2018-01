La plaza de la Asunción será el punto neurálgico del Carnaval

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, presentó ayer la programación del Carnaval de Jerez 2018, que se celebrará del 13 al 17 de febrero. El teniente de alcaldesa estuvo acompañado por la concejala de Ganemos, Maribel Ripalda, el pregonero del Carnaval, Manué de la Momi, y el representante de las agrupaciones carnavalescas, Marcos Trujillo.

Camas agradeció "la colaboración que hemos encontrado por parte de las agrupaciones carnavalescas de la ciudad y también al grupo Ganemos con los que hemos mantenido distintas reuniones para perfilar esta programación de Carnaval". Resaltó que el Ayuntamiento, que emitirá un bando específico para el Carnaval, ha realizado "un gran esfuerzo" para ofrecer esta programación y pidió a los jerezanos que la respalden con su presencia en la calle.

La cabalgata será el sábado 17 de febrero por la mañana, con salida de calle Muro

El delegado aseguró que "uno de los principales objetivos que nos hemos marcado este año es sacar el Carnaval a la calle. Este año, las distintas actividades programadas se realizarán en la plaza de la Asunción, que se convertirá en el eje de la programación carnavalesca para que cualquier jerezano puedan disfrutar tanto de la cabalgata como de los certámenes".

Por su parte, la concejala de Ganemos Maribel Ripalda mostró su satisfacción porque "llevamos un año trabajando para dignificar el Carnaval. Nos consta que hay demanda para esta fiesta y debemos ofrecer una pluralidad cultural".

El pregonero Manuel de la Momi manifestó que es un "gran placer que hayan contado conmigo y me parece magnífico que se haga en el Villamarta porque Jerez se merece lo mejor". En cuanto al pregón, adelantó que será "ameno y con mucho respeto al pueblo de Jerez. Hemos conseguido este año que todas las agrupaciones carnavalescas participen por lo que les doy las gracias. El pregón reflejará mis vivencias como carnavalero en Jerez y Cádiz".

Marcos Trujillo, en representación de las agrupaciones, agradeció al Ayuntamiento y a Ganemos que este año hayan mejorado la programación del Carnaval.

Una de las principales novedades es que el Teatro Villamarta será escenario del pregón el próximo 13 de febrero. "Debido principalmente a que los carnavales se celebran antes hemos podido utilizar el coliseo jerezano, ya que en otras ediciones nos coincidía con el Festival de Jerez. Este año, sin embargo, Manué de la Momi podrá ofrecer su espléndido pregón en las tablas del Villamarta el martes, día 13, a las 20.30 horas", indicó Camas. El acto tendrá entrada gratuita pero con invitación, que se podrá recoger a partir de hoy en la Oficina Municipal de Turismo en horario de 9 a 14 horas.

Otra de las actividades previstas serán los certámenes provinciales de cuplés, que alcanzan su tercera edición, y de pasodobles, que alcanza su séptima edición, y que se celebrarán los días 15 y 16 de febrero, respectivamente, a las 20 horas, en la plaza de La Asunción con importantes premios en metálico: 1.000 euros para los ganadores, 500 euros para los segundos clasificados y 300 euros para los terceros.

Este año, la cabalgata de Carnaval se celebrará en la mañana del sábado, 17 de febrero, con salida a las 12 horas de la calle Muro y tras un recorrido por las calles del centro de la ciudad, terminará en la plaza de la Asunción, donde se iniciará el carnaval en la calle, con la entrega de los premios de los certámenes de cuplés y pasodobles y actuación de agrupaciones. Este año la cabalgata contará con una carroza más y habrá serpentinas. Y para los más pequeños también está previsto un pasacalles infantil que recorrerá las calles del centro en la mañana del viernes, día 16 de febrero, desde las 10.30 horas con salida en la rotonda de los Casinos y llegada a plaza de la Asunción.

Además del pasacalles se han convocado dos concursos para los más pequeños, el concurso de disfraces y de estribillos en el que podrán participar el alumnado de Educación Infantil y Primaria que lo desee, que pertenezca a los centros educativos de Jerez y que haya participado en el pasacalle infantil. Los centros que quieran participar se podrán inscribir hasta el próximo 12 de febrero.

Por último, la Fundación Cajasol organiza un año más la Gala del Carnaval, que tendrá lugar el 17 de febrero, a las 19 horas, en el Teatro Villamarta y en la que participarán agrupaciones de prestigio. Las agrupaciones que participarán en el Carnaval jerezano son las chirigotas 'No me cuentes trola', 'A contra pelo', 'The Tagannina's' y 'La Milagro' y las comparsas 'Quien le pone el cascabel al gato' y 'La comparsa de Guada'.