El pleno duda de las cifras de la Junta sobre el Gran Premio

El circuito de velocidad y el Gran Premio de Motociclismo estuvieron muy presentes en el pleno municipal celebrado ayer con varios puntos, aunque el que más debate generó fue el relacionado con el impacto económico que genera la prueba deportiva según los datos que aporta la Consejería de Turismo. Durante el fin de semana del Gran Premio, el organismo contrata a una empresa por un importe que ronda los 6.500 euros que, a través de encuestas, hace una estimación del número de visitantes, del gasto diario que realizan y del impacto económico que genera la competición en Jerez y su entorno. Sin embargo, las cifras han oscilado notablemente en los últimos años tanto en la afluencia de público al trazado como en el volumen económico que genera la prueba (se ha pasado de superar los 240.000 asistentes a 120.000 y de un impacto de 45 a 15 millones).

Ganemos presentó una proposición para instar a la Junta a que elabore un estudio "real" al entender que el actual cuenta con importantes deficiencias que generan el baile de cifras. La propuesta contó con el respaldo de todos los grupos pero en su debate dio tiempo para analizar el control de la asistencia en los últimos grandes premios y un presunto engorde en el número de espectadores.

Se aprueba la petición a Diputación de que se le conceda al circuito la Medalla de la Provincia

El portavoz de la agrupación de electores, Santiago Sánchez, incidió en que las cifras aportadas en este informe de la Junta "no cuadran" ya que se tiene la apreciación de que la asistencia al circuito apenas ha variado en los últimos años. Por ello, reclamó a la Consejería de Turismo a que realice un estudio "independiente, singular y riguroso, con datos reales". "Nos parece curioso que el número de turistas es 78.000 y este año se hable de 34.000. O el estudio no se hace bien o los datos que se han dado son falsos", apuntó. Por su parte, el delegado de Economía y vicepresidente de la sociedad que gestiona el trazado, Santiago Galván, aseguró que tanto en las ediciones de 2016 como en la de 2017 se ha dicho "la verdad" sobre las entradas vendidas. Incluso, apuntó que la próxima semana se celebrará un consejo de administración de Cirjesa donde se darán las cuantías de la edición de este año.

Antonio Saldaña, en representación del PP, instó al resto de grupos a no "mezclar" la "afluencia" con el "dato comercial". Al respecto, dijo: "No matemos la gallina de los huevos de oro; una cosa son los datos de entrada, que desde que está en la gestión pública son datos con ingresos y comunicados a la Agencia Tributaria, y otro es el dato comercial que se ha dado siempre porque una vez Pedro Pacheco quiso decir que vinieron más de 200.000 personas y le advirtieron que allí no cabían por lo que la cifra se dejó durante años y años en 100.000".

Por otro lado, se aprobó por mayoría que se solicite a la Diputación Provincial que se conceda al trazado la Medalla de la Provincia, un reconocimiento que se entrega cada 19 de marzo. La propuesta, llevada a pleno por el PP tras una propuesta lanzada por este periódico, venía justificada en el impacto económico que supone esta instalación en toda la provincia. La iniciativa solo contó con el voto en contra de Ganemos que reclamó que la Diputación establezca unos criterios "objetivos" para la concesión de este tipo de reconocimientos. Santiago Sánchez argumentó: "No estamos en contra del circuito y su importancia en el sector turistico; hemos pedido Diputación apoye económicamente el circuito pero sí estamos en contra de cómo se dan estos premios porque los decide a su criterio el gobierno de la Diputación".