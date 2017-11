"El no del pleno me dejó más tranquilo"

-ha pasado casi un año de la última entrevista en este medio. Han sido meses duros.

-Intensos diría yo. Y muy bonitos también. De un gran trabajo y constante. También ha sido un tiempo para coger el pulso a la institución. Después, el cierre del curso anterior y el comienzo de este ha sido muy duro. El compromiso fue de plantear una nueva carrera oficial a los hermanos mayores. Sin embargo, el golpe nos vino cuando este medio lo publica todo. Sin saber cómo ni de dónde vino esa información o se filtró. Hubo muchas opiniones pero seguimos trabajando por ella. Al final se desestimó. Al adelantaros vosotros se abrió el debate y desde ese momento todo fue mucho más duro de sobrellevar. En cualquier caso lo asumimos. Después el pleno decidió y hay que aceptarlo también.

-Siempre mantuvo usted que este proyecto venía para solucionar el Jueves Santo. Pero muchos cofrades afirman que es el Ayuntamiento quien lo origina. Despejemos, de una vez por todas, esa duda.

-Fueron los cinco hermanos mayores del Jueves Santo. Lo tengo por escrito y firmaron los cinco. Querían un cambio de la carrera oficial. Incluso se decía que no había ni que llevarlo a pleno. Que el consejo tenía competencias para cambiar el recorrido. Después se une una sugerencia del Ayuntamiento de mejora para la ciudad. Se contemplaba bajar la tribuna de la plaza del Arenal. Pero nunca fue una imposición del Consistorio.

-¿Se va a cambiar esa tribuna para el año que viene?

-No lo sé. Creo que se quedará tal y como está. Aunque también se ha planteado la posibilidad de cambiarla. Eso es tema del Ayuntamiento. Pero quiero incidir en la anterior pregunta. También había más quejas y están por escrito. Como la Paz de Fátima con la Cena. Otra queja es de Loreto y la Exaltación con la Virgen del Valle. El Santo Crucifijo por Cristina cuando sale el Nazareno. Hay problemas en esa zona. También el tráfico de Cristina que causa muchas molestias a los ciudadanos. Todos esos problemas son los que nos lleva a dar el paso. También el pleno de cierre del pasado año en el que los hermanos mayores piden un estudio de un cambio de la carrera oficial. Todo incidió.

-Al final parece que una mayoría de las hermandades del Jueves votaron que no.

-Eso nunca lo sabremos. Un hermano mayor del Jueves Santo pidió que el voto fuese secreto. Pero nadie sabe lo que votó cada uno.

-¿Precisamente uno del Jueves Santo?

-Sí.

-Cuando sale el 'no' ¿Dionisio Díaz respira tranquilo?

-Por el trabajo hecho sí. Nunca se había trabajado tanto por un proyecto así. Era una buena idea.

-Me refería a que quizá el presidente pudo pensar que se había quitado un problema de encima.

-También. La tensión era muy fuerte. En ciertos sectores. Llegamos a tener un poco de miedo. Incluso pensamos que alguien con intereses oscuros pudiera haber hecho una tontería. Pero sí. Al final estamos más aliviados.

-José Mazuelos hubiera votado 'sí', a tenor del respaldo que ha ofrecido al consejo públicamente.

-El no se mete en nada de temas netamente cofrades. Siento su apoyo y su cariño. Nos respeta y sentimos su respaldo.

-¿Ha reflexionado el consejo sobre las razones que han podido llevar a este rechazo del pleno a la propuesta vuestra?

-No nos hemos reunido todavía. Pero habrá que reflexionar. Pienso que tampoco ha habido muchos errores. Quizá hablar a toro pasado puede ser oportunista. Estoy contento de cómo se ha realizado el trabajo y hemos sido fieles con nosotros mismos. El proyecto había que presentarlo acabado y con todos los requisitos cubiertos. Lo pensé así y lo volvería a hacer así. No fue un error pasar primero el filtro del Ayuntamiento para después presentarlo con garantías al pleno. Se filtró y eso molestó a un cierto sector. A partir de ahí algunos calentaron para tirar todo por tierra. Pero todos votaron en conciencia.

-Los daños colaterales fueron un cese y una dimisión en la permanente.

-Ha sido una pena. A mí me entristece bastante y es de la que no estoy orgulloso. Aquí no ganamos nadie. Ni el vicepresidente ni las hermandades ni la Iglesia. Se dieron así las cosas y hubo que tomar la decisión.

-Quiere explicar las razones.

-No. Prefiero cerrar página. He actuado en conciencia y no debo decir nada más.

-Para el 2018 el Jueves Santo seguirá con problemas.

-Y el Viernes Santo cuando el Valle salga de la Tornería. Y el Lunes Santo. Pero es lo que ha decidido el pleno. Ahora hay que asumirlo.

-¿No habrá nuevo proyecto?

-Desde el consejo no hay idea de seguir trabajando en este sentido. Si algún hermano mayor erige una comisión que lo hagan. Se reúnen las firmas, se convoca un pleno extraordinario y que vuelvan a votar. Pero nosotros nos mantendremos al margen.

-Muchos 'especialistas' en carreras oficiales que han salido al candelero han dicho que la solución es el monumento a las cofradías.

-Habría que quitar palcos. Si estamos dispuestos a tener menos ingresos y a dejar a abonados sin palcos, por mí no habría problema.

-Vayamos a otro asunto. El reglamento de régimen interno por ejemplo.

-Fue una petición del obispo. Quería que hiciéramos este reglamento. Así que queremos crear una comisión con varios hermanos mayores que lo han solicitado. También algunos miembros del consejo. Y también contaremos con apoyo jurídico. El reparto del año anterior ha sido impugnado y no podemos seguir así. Hay que hacer una norma que regularice todos estos asuntos.

-De todas formas, de esa impugnación de la Cena habrá arreglo.

-Sí habrá una mediación y lo vamos a llevar adelante. Queremos llegar a un acuerdo.

-¿Y esa separación de glorias y penitenciales?

-Eso lo han pedido las mismas de gloria porque se ven dirimiendo asuntos que a ellos no les afecta. Como por ejemplo itinerarios y horarios o la misma carrera oficial. Habrá secciones porque lo permiten las normas diocesanas.

-¿Y en el reparto de las sillas?

-Bueno pues no lo sé. Todavía no está erigida la comisión. El consejo ya elevó un tipo de reparto, pero eso se estudiará por parte de la comisión y además tendrá que ser aprobada por el pleno de hermanos mayores.

-¿Habría un reparto más sevillano de las sillas y palcos?

-A mí no me gustaría. La separación por secciones no está mal. Pero no me gustaría esa idea de número de pasos o bandas o números de nazarenos.

-Valoración del aniversario del Voto Inmaculista.

-Pues no pensábamos que tuviera tanta repercusión como ha tenido sobre todo el besamanos magno. Las hermandades se volcaron cien por cien. Y cuando las cofradías, junto con el consejo, trabajan de la mano el resultado es espectacular. La exposición fue un magnífico trabajo de Jaime Galán y Juan Antonio Vidal. Hicieron un gran trabajo. También los voluntarios han sido fundamentales. Por tanto estamos muy contentos. Llegamos con ganas de trabajar y por trabajo no se nos puede achacar nada. Habrá habido errores, pero no se nos puede acusar de no trabajar.