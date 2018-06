Un pleno de desalojos y reproches

Se preveía un pleno tranquilo pero, como siempre pasa, al final no lo fue. La sesión de ayer estuvo salpicada de protestas ciudadanas y de faltas de educación entre los concejales. El chalet de Pablo Iglesias, la sentencia de Gürtel y la moción de censura fueron temas recurrentes en una jornada en la que, a pesar de todo, buena parte del orden del día fue aprobado por mayoría y en la que hubo también unanimidad en otros tantos asuntos. Una de las novedades del pleno de mayo fue que dio comienzo dándole voz los ciudadanos. "Nos satisface enormemente que por fin, por primera vez en la historia de Jerez, se abran los plenos municipales con la intervención ciudadana", destacaron ayer desde Ganemos, recordando que ésta fue una propuesta de la agrupación de electores que, aunque impulsada en diciembre de 2016, no ha sido hasta ahora cuando se ha puesto en marcha.

La primera persona en intervenir ayer en el salón de plenos fue por ello la presidenta SOS Bebés Robados Jerez, Luisa Fernanda Terrazas, quien pidió rotular una rotonda en la carretera de circunvalación, en el entorno del hospital, con el nombre de la asociación, así como la colocación de un monumento dedicado a todas las familias a las que robaron sus hijos y un mupi en la plaza del Arenal. Igualmente, resumió las reivindicaciones de este colectivo, entre ellas, la firma de un convenio para que se las reconozca como víctimas de maltrato psicológico y abogacía gratuita para las familias.

La segunda persona en intervenir ayer en el pleno fue Juliette Djappo Happy, quien leyó un manifiesto en representación de la plataforma Jerez-África, que acaba de celebrar el Día de África en Jerez, por cuarto año consecutivo. Desde esta plataforma se animó a la ciudadanía a hacer un esfuerzo por conocer África y apostar por sus derechos humanos y civiles, invitándoles "a una nueva mirada, comprensiva y respetuosa, y de acogida a aquellos que salen de ella en busca de una oportunidad".

A pesar de que estas fueron las dos intervenciones autorizadas ayer, no fueron las únicas. Tras terminar ambas sus comparecencias, una mujer tuvo que ser desalojada por la Policía Local por irrumpir en el pleno con gritos y reivindicaciones poco audibles para el resto de público presente. Apenas una hora después, otras dos mujeres, que hasta el momento habían permanecido sentadas en la sala, se levantaron e interrumpieron la sesión con gritos y con los brazos levantados mostrando documentación. Ambas fueron también desalojadas por los agentes y provocaron la intervención de la alcaldesa, Mamen Sánchez. La regidora aseguró que se "está tratando de ayudar a todas las personas", pero "manteniendo siempre la equidad". Además, el gobierno local informó posteriormente de que "desde distintas áreas municipales se ha atendido con anterioridad" ambos casos y se "han tramitado sus respectivos expedientes". Por lo que "han recibido y reciben información, valoración y orientación para resolver su situación específica". De hecho, el Consistorio detalló que uno de los casos "corresponde a una persona residente en una vivienda de alquiler con opción a compra, de Emuvijesa, que no podía pagar; se le han ofrecido varias soluciones habitacionales, ajustadas a su situación económica y composición familiar, con una renta de alquiler social, pero no las ha aceptado". Mientras tanto, el segundo caso "responde al cumplimiento de una sentencia judicial donde condena a esta persona por la ocupación ilegal de una vivienda pública". No obstante, recordaron que "el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda establece el orden de adjudicación de viviendas" y mostraron la disposición del gobierno local a mantener un seguimiento de estas situaciones. "Se está intentando ayudar a todas las personas, bien a través de la negociación con entidades financieras, bien ofreciéndoles los recursos municipales disponibles", añadieron.

El protagonismo de ayer no sólo estuvo centrado lógicamente en las demandas ciudadanas. El largo orden del día (con más de una veintena de asuntos para abordar) dio para mucho. Se aprobó, por ejemplo, la modificación de un total de siete ordenanzas fiscales. Además, salieron adelante proposiciones de los distintos grupos para apoyar la puesta en marcha de un plan estratégico de servicios sociales; otra destinada a instar a la Junta a que gestione directamente el transporte sanitario y una más para que la Administración andaluza reconvierta el Centro de Formación Profesional Ocupacional de San Juan de Dios en un centro integrado de formación profesional.

Uno de los enfrentamientos más duros entre el gobierno local y el PP se produjo con la aprobación de la encomienda de gestión a la Diputación Provincial de Cádiz para la tramitación de expedientes sancionadores por infracciones a la normativa. El delegado Santiago Galván explicó que "traemos un convenio de colaboración para 23 normativas, como protección de animales, de seguridad ciudadana, comercio ambulante, ruidos, defensa de consumidores, espectáculos públicos … No supone la cesión de la titularidad de la competencia, y el convenio tiene una vigencia de dos años". "Viene de la falta de funcionarios municipales, ante la regularización que estamos realizando, en un plazo de dos años podríamos contar con esos funcionarios en el Ayuntamiento", añadió.

IU, Ganemos y Ciudadanos respaldaron esta iniciativa, aunque con reproches por el alto coste que ello tendrá para Jerez, mientras que el PP se opuso. El portavoz de esta formación, Antonio Saldaña, insistió una vez más en que "somos la primera ciudad de la provincia, la quinta de Andalucía y estamos entre las 25 más importantes de España, se nos llena la boca diciendo que Jerez tiene que ser tratada como capital, y el Ayuntamiento la trata como un pueblo". Fue entonces cuando Galván le acusó de tener "amnesia" y recordó el convenio firmado por el PP años anteriores también con Diputación. Sin embargo, Saldaña le rectificó, asegurando que dicho acuerdo se centró sólo en las multas de tráfico y fue para hacer frente a las consecuencias del anterior acuerdo firmado por la alcaldesa socialista Pilar Sánchez.

Otra de las polémicas de la jornada, aunque fue aprobada por unanimidad, fue una proposición del grupo municipal socialista para instar al Gobierno de España al incremento de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en Jerez, y a dotar a Jerez de una unidad de los Grupos de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO). Para justificarla, el edil Francisco Camas se hizo eco de un informe del Ministerio de Interior sobre la criminalidad en la provincia, destacando que los robos en domicilios en Jerez durante el primer trimestre del año "han crecido un 76%". "El grupo socialista ya ha traído una proposición para cubrir las bajas del Cuerpo Nacional de Policía y ampliar la plantilla, y los datos de criminalidad nos indican que no era una cuestión de demagogia. Entendemos que el Ministerio del Interior debe ampliar la plantilla", dijo. Ante ello, el edil del PP Javier Durá le recriminó que a Camas que se queje de la falta de policías nacionales, cuando "faltan más de 70 policías locales". Además, aseguró que fue el PSOE precisamente el partido que cuando gobernó menos plazas para policías creó. "Con Zapatero apenas se convocaron 200 plazas de reposición", mientras que con el PP aseguró que se han convocado unos años más de 5.000 y el último, casi 11.000.

Por su parte, el edil de Ganemos, Manuel Fernández, respaldó el aumento de efectivos policiales en la ciudad siempre "que estén al servicio de los ciudadanos" y no "para perseguir a tuiteros", pero añadió que también es necesario crear más puestos de trabajo para que bajen las cifras de criminalidad. "Tenemos que aumentar el empleo, cuando la gente no está ociosa lo primero que hace es dejar de delinquir, y solamente se dedica al trabajo y el tiempo de ocio lo dedica al disfrute diario", dijo.