El pleno de hoy, en el aire

El pleno fijado para las diez de esta mañana podría no celebrarse o, al menos, necesitar de informes que avalen que pueda desarrollarse. El problema es que ha habido un error informático en la notificación oficial a varios concejales ya que la sesión no se les ha comunicado con las 48 horas de antelación que marca la normativa. Este problema tiene su importancia ya que los acuerdos podrían ser impugnados y, por ende, anulados basándose en este error formal. Ahora bien, no se adoptará una decisión hasta esta mañana ya que a primera hora se encargará a los servicios informáticos que analicen qué ha ocurrido, según explicó anoche la alcaldesa, Mamen Sánchez. Eso sí, aseguró que el gobierno acudirá a las diez de la mañana ya que "todos los grupos saben desde el lunes que el jueves hay pleno".

Fue la edil del PP Lidia Menacho la que en la tarde de ayer advirtió de esta circunstancia al secretario municipal. Cada vez que se va a celebrar un pleno con carácter ordinario (el Reglamento Orgánico Municipal establece que hay uno cada mes), la Secretaría debe remitir un correo electrónico con la convocatoria a todos los concejales de la corporación con dos días hábiles de antelación -este periodo no existe para las que sean extraordinarias y urgentes-. Así, el pasado lunes se remitió la citación pero, por un problema informático aún por aclarar, no llegó a todos los concejales, que deben responder con acuse de recibo -se mandan 80 correos donde se incluyen a ediles, grupos políticos, Policía Local y Onda Jerez, entre otros servicios municipales-. En cambio, sí se recibió sin problemas la citación para una junta general de la empresa municipal Comujesa que se celebrará a las nueve horas y 55 minutos. Este medio ha sabido que, al parecer, el correo de la secretaría no le ha llegado ni a los ediles del Partido Popular ni a los de Izquierda Unida. De hecho, fue el grupo municipal popular quien advirtió de esta circunstancia en la tarde de ayer al secretario. A pesar de ello, el Ayuntamiento y los grupos han ido cumpliendo con otros trámites vinculados a la sesión plenaria durante la semana. El mismo lunes se celebraron las comisiones de pleno donde acudieron todos los partidos y se colgó en la sede electrónica el orden del día; además, ayer el gabinete de prensa municipal lanzó la correspondiente convocatoria a los medios de comunicación. Incluso, hubo grupos como el PP que presentaron proposiciones ayer.

La normativa obliga a convocar a los ediles con 48 horas de antelación

Pero este defecto en la convocatoria no es baladí ya que podrían presentarse recursos contra los acuerdos de pleno basando la nulidad en este problema. A la sesión van asuntos de cierto calado como una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o la aprobación de unas bonificaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) -precisamente estas serán las últimas que aplique el Ayuntamiento porque recientemente se han anulado-.

Mamen Sánchez culpó al PP de "mala fe" ya que señaló que todos los grupos "saben que el último jueves de cada mes hay pleno". "Esto es un teatro que está montando el PP para tratar de tapar nuestra gestión", aseveró.