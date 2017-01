La población extranjera se multiplica por siete en Jerez desde el año 2000

Opinión Manuel Moure: Al otro lado de la historia

No nos podemos olvidar, aunque haya quien tenga muy débil la memoria histórica (que por cierto no es única, pues son muchas) que España ha sido un país de emigrantes, de gentes que se buscaban fuera las habichuelas que aquí no encontraban. Y les detenían, y les devolvían a casa en tren... y volvían a intentarlo hasta que el riesgo de cárcel era inminente. Desobedecer a un juez es siempre un mal asunto. Sea español o suizo. En los últimos años se ha vuelto a ver este fenómeno, en forma de jóvenes que, con tal de hacer algo, con tal de no estar tirados en el sofá, deciden con la ayuda de sus familias buscarse fuera las oportunidades que aquí no encuentran. De receptores de emigrantes hemos pasado a emisores. Ojalá las tornas cambien. Significará que hemos mejorado y vivimos mejor.