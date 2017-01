"Hay pobreza energética en Jerez"

Desde la llegada del frío, como cada año desde que comenzó la crisis económica, ha surgido en varias ocasiones el debate a nivel político sobre la situación de muchas personas que se encuentran sufriendo una llamada 'pobreza energética'. La ciudad de Jerez no es ajena a esta cuestión. La realidad es que en muchas localizaciones de la ciudad, hay vecinos que se ven en la situación de tener que 'enganchar' su contador a la red de forma ilegal. "Es algo que se suele dar siempre en casos de 'okupación' de viviendas", señala el activista de Stop Desahucios Atha Castro. "Es cierto que se puede encontrar de todo, igual que en todos los ámbitos de la vida; hay gente que pudiendo pagar no lo hace, pero son los menos. En Jerez existe la pobreza energética y no lo vemos".

El perfil de ciudadanos que viven esta realidad es algo variado, pero Castro da algunas claves desde su experiencia diaria. "Suelen ser personas que no viven solas, y no son parejitas de veinteañeros sino que van desde los 30 hasta los 60 años. Por lo general", subraya, "con hijos a su cargo en edad escolar. Es una tragedia que esto pase en nuestra ciudad". A su juicio, "no se habla de ello lo suficiente". Con el enganche ilegal de electricidad llega el temido corte. Una jerezana inmersa en era realidad es una 'okupa' que vive con sus dos hijos en una vivienda propiedad de un banco. "Acabo de hacer un año aquí, me vi de un día para otro en la calle. Le di diez euros a la primera persona que me encontré por ahí y le dije que diera una patada en la puerta y que yo apechugaría con todo", dice esta ciudadana que no quiere publicar su nombre. Vive con 150 euros al mes, "los que percibo de la pensión alimenticia de una de mis hijas, pero eso cuando me lo puede pagar su padre, porque este mes de diciembre, por ejemplo, no ha habido esa 'suerte'", lamenta.

En más de una ocasión ha intentado ponerse al día con la cuestión de los recibos. "Pagué dos, pero el banco que es dueño de la casa ya tenía una deuda por la luz de 300 euros que yo, evidentemente, no puedo pagar". En sus carnes ha sufrido lo que llama una "falta de solidaridad". Fue una vecina la que dio constancia ante la empresa eléctrica de su situación irregular. "Se ve que para intentar que me fuera decidió hacer eso". Le cortaron el suministro y volvió a engancharlo. "Desde hace unos meses no me han vuelto a decir nada".

Castro explica que el caso de esta ciudadana anónima es extrapolable a muchas otras situaciones. "Suelen ser los propios vecinos los que 'chivatean', mayormente porque no les gusta pensar que haya otras personas en su mismo bloque que no pagan. Pero hay casos y casos, y denunciar a una madre con dos hijas es, sencillamente, por maldad".

Cuando son los propietarios de las viviendas los que no pueden hacer frente a los recibos, las instituciones suelen ser las que aportan la totalidad o parte de las facturas. "El que más hace desde hace tiempo es el propio Ayuntamiento. Los Servicios Sociales se hacen cargo, en la medida de lo posible". Además, entidades como Cruz Roja, Accem, Cáritas o las propias Hermandades de la Semana Santa jerezana son las que ofrecen su ayuda.

A nivel político, dice Castro, "nos hemos reunido con Izquierda Unida, que está trabajando mucho al respecto, y con Ganemos. Pronto lo haremos con el PSOE y, si quieren, con el Partido Popular y con Ciudadanos para tratar esta situación". La realidad es que el pago de los recibos los han llevado a cabo gobiernos de todo color en la ciudad desde hace años.

"Lo más importante para nosotros es concienciar a la gente para que no denuncie a los vecinos que se ven en la necesidad de enganchar la luz", explica. "Y también, los bancos y las empresas eléctricas deberían ser más solidarios, porque la falta de recursos para pagar los recibos es un problema importante en Jerez. El mayor es el desempleo, pero la pobreza energética es algo que está completamente relacionado con ello. Y hay más gente que la sufre de la que pensamos", dice para rematar.