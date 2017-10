Cuáles podrían ser los propósitos saludables de nuestro móvil para este curso

Aunque a menudo se dice que septiembre representa el inicio del año académico y la vuelta al trabajo, no es menos cierto que una buena cantidad de actividades cotidianas arrancan solo en octubre. Así, son muchos los que han esperado a este mes para comenzar cursos de formación, inscribirse en piscinas y gimnasios o matricular a sus hijos en actividades extraescolares. Se van cumpliendo, de este modo, algunos propósitos postvacacionales. Y entre estos últimos, y sobre todo para aquellos usuarios de Smartphone especialmente activos, ¿por qué no incluir acciones que mejoren la mente y el cuerpo de nuestro dispositivo móvil?

Pensemos que a lo largo del nuevo curso no serán pocas las amenazas a las que tenga que sobrevivir nuestro terminal. En este sentido, las caídas son de las experiencias más habituales y aterradoras. También el contacto con líquidos o la humedad, que provocan la corrosión en el interior del aparato y representan el 70% de las averías, según un informe de The Phone House publicado en 2007. Los golpes y el mal uso completarían la lista de peligros más recurrentes. Y si el cuerpo de nuestro Smartphone es, como vemos, frágil; ¿qué decir de su mente? ¿Quién no ha sufrido el ataque de un virus o el contratiempo de no contar con memoria libre para instalar una aplicación?

En lo que al hardware respecta, una buena decisión que protegería a nuestro dispositivo durante 2017-2018 sería contratar un seguro para móviles. No son otra cosa que coberturas similares a las que podríamos adquirir para un coche o un ordenador portátil. Eso sí, mucho más económicas que estas y ajustadas a los percances más habituales de un terminal: desde accidentes con líquidos o caídas hasta componentes internos defectuosos, pasando por todo tipo de averías mecánicas y eléctricas. Entre los principales portales online que permiten acceder a una de estas coberturas, destaca la web de miseguromovil.com. Se trata de una empresa que, más allá de las protecciones anteriores, contempla casos de robo o fallos derivados de temperaturas extremas, por ejemplo.

Por otro lado, en lo que al software se refiere, hablaremos de dos tipos de programas: los de mantenimiento y los antivirus. Los primeros persiguen mejorar el funcionamiento del terminal, gestionando los procesos y archivos instalados y sin aplicar importantes cambios en la configuración. Destaca, así, Start Manager, un recurso que ofrece información sobre el estado de nuestro Smartphone (nivel de batería, uso de la memoria RAM, etc.). También, otras herramientas orientadas a la limpieza de la memoria interna del teléfono: CC Cleaner, SD Maid, History Eraser-Privacy Clean, Cache Cleaner, Clean Master o Gallery Doctor, son algunas de las más útiles.

Por último, señalaremos algunos antivirus que nos ahorrarán más de un disgusto con programas maliciosos. Por ejemplo, los populares Norton y McAfee, que cuentan con versiones de pago, aunque también ponen a disposición del usuario otras gratuitas. Asimismo, por su elevado número de descargas a nivel internacional hay que mencionar otros dos: Security-Antivirus Boost y AndroHelm Mobile Security. Para terminar, sugerimos tres programas a coste cero: AVG, Kaspersky y Eset Mobile Security.