El poeta Saldaña, la teoría de la roca y las lágrimas de Pelayo

Antonio Sanz, primero, y Juanma Moreno, después, bautizaron ayer al alcaldable Antonio Saldaña como "el poeta". Como candidato de la ciudad anfitriona del acto, Saldaña tuvo ayer una intervención especial que aprovechó, ante el presidente Mariano Rajoy, para dar a conocer los "pilares" del PP de la provincia. En menos de quince minutos, logró centrar la atención del público y arrancar, incluso, las lágrimas de su predecesora María José García-Pelayo. "Antonio te había visto de muchas maneras, te he visto siempre ingeniero, que eso es lo que eres... pero poeta, tan romántico como te he visto hoy...", le dijo Sanz a Saldaña, provocando la sonrisa del público, para reconocer momentos después que "nos has emocionado a todos".

En concreto, durante su intervención, Antonio Saldaña quiso ayer dar a conocer a Rajoy cuál es la 'teoría de la roca' de la que, aseguro, tanto se habla en el partido en Cádiz. "El PP es una roca, ha pasado momentos muy complicados, la crisis económica y social más profunda de los últimos años y es lógico también que el que esté en el Gobierno le desgaste", argumentó, recordando que "también hay algunos de los nuestros que ya no están, que han hecho las cosas como no las tenían que hacer y, aunque no han sido los casos más graves de la historia, sí han sido los que más titulares y portadas han abierto en los medios de comunicación". Saldaña recordó, incluso, que ha existido también "una sensación no real de que todo el mundo estaba en contra del PP". "Aun así, el PP es el principal partido de Jerez, de la provincia, de Andalucía y de España y eso sólo puede ser por una cosa: porque a compresión la roca no hay quien la rompa", desveló.

"Tenemos aquí a María José García-Pelayo, la mejor alcaldesa que ha tenido y tendrá Jerez"

La intervención del alcaldable de Jerez se centró también en los problemas que han tenido que vivir algunos representantes del PP en distintos puntos de la provincia. Los comparó, incluso, con Galileo Galilei cuando ante el tribunal de la Santa Inquisición se atrevió a decir, según se cree, eppur si muove (y sin embargo, se mueve). "Lo dijo defendiendo su verdad, la verdad de los hombres que hacen las cosas por derecho. Presidente, aquí tenemos otro Galileo: Andrés Clavijo, candidato de Paterna", manifestó. Fue entonces cuando Saldaña recordó que este "joven empresario, autónomo, esposo y padre de familia fue presionado por el régimen en Andalucía porque defendía unas ideas, las del PP, hasta el punto que vio en su casa cómo, el día de la jornada de reflexión, le quemaron el coche y cuando todo alrededor parecía que tenía que dejar la política... Andrés, como Galileo, dijo eppur si muove, y sin embargo, se mueve, y siguió defendiendo las ideas del PP". También tuvo palabras de recuerdo para Patricia, una joven del barrio la Viña de la capital, estudiante de Trabajo Social, y para José, pensionista de Algeciras, que igualmente habían sufrido presiones por ser el PP, según detalló el candidato jerezano.

Especialmente emotivas fueron las palabras dedicadas a su compañera de partido: "Tenemos aquí a María José García-Pelayo la mejor alcaldesa que ha tenido y que tendrá Jerez". "Tuvo que enfrentarse durante años, presidente, a una maquinaria mediática y social de los más radicales. Y lo vivimos juntos", rememoró, emocionando a Pelayo. A pesar de ello, "durante años estuvo manteniendo su sonrisa para que su hija y su padre no se enteraran de lo que estaba ocurriendo. Preguntándose todos los días por qué una persona justa y honesta tenía que pasar por eso. Planteándose todos los días si tenía que seguir, si merecía la pena y, al final, María José, como todos nosotros, dijo eppur si muove, y sin embargo, se mueve".

Por todo ello, Saldaña subrayó ayer que, sin lugar a dudas, "el mayor valor del PP es su gente". "En este momento en el que España, Andalucía, la provincia y Jerez se la están jugando, no hay que dudar nunca de la gente que es leal".