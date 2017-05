La polémica coloca a las mujeres del paddock en el punto de mira

"Por supuesto, primero defiendo mi papel como mujer, después como trabajadora y posteriormente como azafata. Lo que pienso es que nosotras, aparte de esta labor que me gusta, nos desplazamos a otros circuitos también", afirmó ayer Claudia Fernández, azafata de Red Bull en el Gran Premio de España y estudiante de medicina. Y es que, aunque podrían haber pasado un poco más desapercibidas, las mujeres del paddock del circuito de Jerez fueron las grandes protagonistas del fin de semana. La propuesta de Ganemos de instar a Dorna a que no se cosificará a la mujer en el trazado jerezano y la aprobación del pleno de esta medida, provocó que las chicas estuvieran en el punto de mira.

A pesar de que la ropa no debería entrar en el debate, todas las miradas se fijaban en unas chicas con poco escote y faldas demasiado cortas: "Antes de venir al circuito -porque yo no suelo trabajar con Red Bull, sino que he estado con Yamaha, Aprilia o con Avintia y Barberá- y siempre nos preguntan antes de venir qué nos vamos a poner", defendía la azafata ayer en el Gran Premio, defendiendo que su función es la de "Nuestra función es pasear por el paddock, representar a la marca, vestir todas de la misma manera -vamos todas iguales-".

Fernández insiste en defender un trabajo que le permite seguir pagándose sus estudios de medicina: "Yo trabajo como modelo y me da para pagarme mis estudios. La matrícula es bastante alta en la universidad y necesito trabajar en algo compatible con mis estudios. Y a mí la moda me permite trabajar y estudiar".