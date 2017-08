Un polígono olvidado

Un espacio habilitado para casi 800 oficinas y comercios recibe a los visitantes con un cartel azul de título 'El Portal'. Un conjunto empresarial que genera actividad, industria y riqueza para la ciudad. Tanto es así que la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) se refiere a este espacio como "el segundo polígono industrial más importante de la provincia". Sin embargo, no muestra esa apariencia. Los diferentes comercios de la zona opinan de forma similar: "El Portal no parece un parque empresarial, sino un parque abandonado por su ciudad".

El malestar es general. Un sentimiento provocado por la imagen de dejadez que proyecta la parte exterior del recinto, sobre todo las vías alternativas. Una situación que "se arrastra desde hace ya dos años", confiesan los empresarios. Las obras, que comenzaron en 2014 con un importe de 2,8 millones de euros de fondos europeos, acabaron abandonadas en el año 2015 por desavenencias entre Zona Franca y el Ayuntamiento. Y, desde entonces, no se han retomado.

El proyecto lleva detenido dos años y desde entonces no se ha vuelto a retomar

Concretamente, se realizó el 30% de ejecución del proyecto, lo que correspondería a la avenida principal de El Portal. Por este motivo, las vías alternativas presentan un estado de abandono con un pavimento destrozado y a medio hacer, aparcamientos de difícil acceso, un recorte del espacio para vehículos de gran tamaño, multitud de basura y malas hierbas en las vías de paso o una señalización casi ilegible. Los empresarios señalan que "dejaron el espacio peor que antes de comenzar las obras".

Una de las principales quejas de los comercios son los denominados comúnmente como 'picos amarillos', un saliente de la acera en forma de esquina que casi imposibilita el acceso de camiones y vehículos de gran tamaño a las plazas de aparcamiento. "Las ruedas quedan completamente destrozadas porque los conductores son incapaces de maniobrar", señalan desde una de las empresas de la zona. El nombre de 'picos amarillos' procede del color de estos salientes, ya que pintarlos "ha sido una de las pocas medidas que se ha realizado para facilitar el acceso. Sin embargo, los bordes presentan ahora un tono oscuro, producto de la multitud de golpes que los camiones de descarga propinan a estas esquinas por la gran dificultad de las maniobras. "Esos salientes han provocado ya varios pinchazos y sustos", señalan los comerciantes.

La iluminación es otra de las asignaturas pendientes de El Portal. "Esto parece la boca del lobo". Las vías alternativas del polígono industrial carecen de farolas o bombillas que alumbren las noches, una situación que propicia el aumento del índice de robos en el parque empresarial. Además, la zona no cuenta con su propio guardia de seguridad, por lo que las naves "quedan prácticamente al desnudo frente a malhechores", denuncian los dueños de los establecimientos. Algunos comercios cuentan que "se han llegado a producir robos incluso a las tres de la tarde".

Por otro lado, el pavimento está infestado de setos y malas hierbas. Si bien es cierto que recientemente se realizaron labores de desbroce de la zona, los propios comercios, en ocasiones, deben contratar servicios privados de poda para que la parte exterior presente mejor aspecto. Y los contenedores de basura "tienen un estado desastroso", añaden los empresarios. Una apariencia de dejadez que simula, según los establecimientos, "que haya empresas que, pese a que tengan actividad en su interior, parezcan que estén abandonadas".

El pasado marzo, el Ayuntamiento aseguró que "el inicio de obras y las discrepancias técnicas sobre el proyecto tuvieron lugar durante el mandato del PP", por lo que "no tiene responsabilidad alguna en la situación actual". En este sentido, recordó que "siempre ha mantenido una actitud de mano tendida hacia Zona Franca para retomar las obras". Por su parte, el grupo popular en esas mismas fechas acusó al gobierno de Mamen Sánchez "de ser la culpable de paralizar las obras de El Portal". Los populares explican que "el proyecto se detuvo un mes después de la llegada de la actual regidora y en casi dos años de gobierno no se ha preocupado de desbloquearlo".

Los empresarios denuncian que si no había dinero para realizar una obra al completo, "se podría haber hecho por tandas, porque lo que no sirve de nada es querer abarcarlo todo y luego abandonarlo". Tanto es así que incluso el carril bici que pasa por El Portal es intransitable. "Se encuentra a medio hacer y con árboles y setos en medio de la vía", declaran los comerciantes.

El presidente de Adecosur, Javier Lobo, entiende "que no importa valorar quién ha sido o no el culpable de la parálisis de las obras", aunque sí exige al Ayuntamiento local, como responsable de este polígono, "que busque soluciones y acuerdos para finalizar el proyecto de una vez por todas". El representante de la asociación señala que la fuga de empresas a otras ciudades ya es una realidad y que las instituciones "no pueden olvidar a los casi 400 establecimientos que hay instalados en este polígono industrial". Y es que "hay zonas que, más que a un parque empresarial, parecen pertenecer a países tercermundistas", concluye Javier Lobo.