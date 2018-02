"Mi portavoza"

No recuerdo quien fue la mamarracha que soltó la 'prenda' con la que titulo mi artículo de hoy, la escuché en televisión y podría averiguarlo pero, la verdad, no me interesa. Y no me interesa porque lo de menos es que haya una imbécil, o un estúpido, diciendo cualquier memez por allá esos medios, lo de más es que hay una mayoría creciente de paletos que cada vez hacen más caso a esos imbéciles y esas estúpidas.

Las impresentables desigualdades de género, en todas sus facetas, modos, colores y formas, son inasumibles para cualquier persona que se precie de serlo. No es ya cuestión de Justicia, que también, es una cuestión de ética, sensatez, honorabilidad y sentido común. Quien no esté de acuerdo no merece ni ser tenido en cuenta. Ignoremos simplemente a tal especie de energúmenos, no deberían consumir ni un minuto más de nuestras cuitas.

Dicho esto, he de decir también que la idiotez es hija de cien mil malas putas, y como tal, su promiscuidad envenena mucho más de lo aceptable a una sociedad ya sobrada de bobos, mediocres, necios y majaderos. Al final, entre los nacidos lerdos y los aprendices de gilipollas, la posibilidad de sobrevivir con cierta dignidad a tanta gansada vulgar y ordinaria es, por momentos, mucho más reducida; por días, casi inalcanzable.

Las patochadas de líderes de diferentes partidos políticos queriendo mostrase más 'cercanos' y parecer más 'igualitarios' a base de esperpentos como por ejemplo el "diputados y diputadas, catalanes y catalanas" que soltó Pedro Sánchez cuando se quería referir a los diputados catalanes, en general, sólo es una muestra muy clara y contundente del concepto que todos esos personajes -que antes o después, desde el poder, terminarán por influir en nuestros destinos- tienen de nosotros, "sus ciudadanos": creen que somos cretinos. De verdad, no sé cómo se les aplaude tanta ordinariez mental.

Las 'portavozas' están de moda… y más que se van a poner ¡Parece mentira que hayamos podido llegar a semejante 'nivel'! Es casi inconcebible que con los medios con los que hoy contamos para formarnos e informarnos, para enterarnos y aprender, para saber y absorber -cultura-; la mayoría 'silenciosa' -silenciosa, ignorante y estúpida, esa que da votos a los que luego nos parten la madre una y otra vez- ande más pendiente, no de 'lo' que dicen, sino de cómo lo dicen…

Se valoran las formas, no el fondo; se tiende a las 'portavozas', a las 'miembras' y a las 'presidentas', no a lo que importa, que es muy sencillo: importa quien valga, sea mujer u hombre; importa la capacidad, no el género; la formación, no el hombre o la mujer; la cultura, no la condición sexual; importa la persona, sus ganas, su ilusión, su valía, su voluntad; no las 'portavozas' ni los 'artistos', ¿es que os habéis vuelto imbéciles, o veníais así de fábrica?

Lo 'políticamente correcto' me da nauseas. Contamina como la peor de las hipocresías, hiede a falso, apesta a formalismo inútil y contemporizador, es absolutamente vomitivo y… por lo visto, contagioso.

Las primeras ofendidas deberían ser las mujeres. Pensar, suponer siquiera, que 'portavozas' y 'periodistos', 'médicas' y 'artistos', 'pilotas' y 'deportistos' van a hacer algo contundente y perdurable, de lo que de verdad hay que hacer, en favor de una igualdad que por legitimidad y Justicia no deberíamos tener por qué estar reclamando a estas alturas de nuestra 'civilización', es como pensar que Rajoy no sabía nada de la corrupción del PP, que Pedro Sánchez va a ser mejor que Zapatero, o que Pablo Iglesias y sus colegas creen en lo que dicen… ¡tontos, a las tres!, ellos y los otros, 'las portavozas' -¡manda huevos!-, los que las animan y las que las consienten.