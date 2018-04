El precio del metro cuadrado en Jerez desciende un 26% en la última década

El precio de la vivienda en las principales ciudades españolas ha caído un 35% de media con respecto al 2008. Este dato es, al menos, el que se desprende del último el informe elaborado por TecniTasa (Técnicos en Tasación S.A.) -sociedad de tasación independiente de bancos y entidades financieras- sobre los precios máximos y mínimos del sector inmobiliario en los últimos diez años.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que hay ciudades en las que las zonas de 2008, en pleno boom inmobiliario, no son coincidentes con las actuales en cuanto a los precios. Tal como detalla TecniTasa, en unos casos es así porque "efectivamente se ha desplazado el mercado de una a otra área"; en otros casos es debido a que "un lugar que en el año 2008 no se podía considerar representativo de un mercado inmobiliario convencional, ha pasado ahora a serlo, o al contrario". No obstante en la mayoría de los casos las zonas son coincidentes y es importante decir que "pese a que no hay comparación posible sí que se puede extraer información relevante sobre el mercado de la ciudad y su evolución global".

A nivel andaluz, sólo en Málaga pueden encontrarse pisos más baratos que en Jerez

En el caso concreto de Jerez, en 2008 las zonas más caras de la ciudad eran El Altillo, plaza del Caballo y la Alameda Cristina, donde el metro cuadrado rondaba de media los 3.300 euros. Sin embargo, según los datos de TecniTasa, en 2017 el precio medio del metro cuadrado era de 2.430 euros en las zonas más caras, es decir, más de un 26% más asequible que una década antes. Aun así, hay que destacar que el año pasado las áreas en las que el precio del suelo estaba más caro era, de nuevo, plaza del Caballo, pero aparecen también Santo Domingo y la avenida Álvaro Domecq como zonas acomodadas. De este modo, las viviendas tipo de estas áreas de Jerez (que rondan los 120 metros cuadrados) estarían en 291.600 euros.

En el análisis inmobiliario se detallan también las cifras de las ocho capitales andaluzas así como de las grandes ciudades (Jerez, Marbella y Dos Hermanas). En este ranking, en la actualidad el suelo más caro lo tiene precisamente Marbella (5.600 euros el metro cuadrado), seguido de Málaga capital y Cádiz (ambas con 4.550 euros el metro cuadrado) y Sevilla (4.180). Jerez aparece en sexto lugar, con un precio medio superior a Córdoba, Almería, Jaén, Huelva y Dos Hermanas.

Por el contrario, las viviendas más baratas de Jerez podían encontrarse en 2008 en San Juan de Dios y Cerrofruto, donde el metro cuadrado era de 650 euros. Un precio que también ha caído algo más del 26%, al pasar en 2017 a 480 euros. Respecto a las barriadas, las más baratas sigue siendo San Juan de Dios y Cerrofruto, pero también Santo Tomás de Aquino. Aquí la vivienda tipo es de unos 70 metros cuadrados, es decir, pueden encontrarse pisos por 33.600 euros.

Con este precio por metro cuadrado, Jerez aparece en el informe de TecniTasa como una de las ciudades más baratas del país. De hecho, de las casi 70 ciudades analizadas, Jerez ocupa el séptimo lugar a nivel nacional. En Andalucía, sólo en Málaga se puede encontrar un suelo más barato, a 460 euros el metro cuadrado en la Palma-Palmilla.

Las calles más caras y baratas en España

A nivel nacional, el informe de TecniTasa destaca la calle Serrano de Madrid como la más caras de España con 9.530 euro/m2 un menos 4,70% con respecto a 2008, seguida del Paseo de Gracia de Barcelona con 9.140 euros/m2, en el periodo precrisis el metro cuadrado estaba en 11.000 euros, un -17%. En el tercer puesto está la ciudad donostiarra de San Sebastián, en la que el precio llega a los 7.370 euros/m2 en la Avenida Libertad, casi un 15% más económico. Marbella en Puerto Banús con un precio de 5.670 euros/m2 es otra localidad en donde adquirir una vivienda tiene un mayor coste aunque, eso sí, un 16,6% más económica que hace 10 años.

En cuanto a las calles más baratas las ocupan Castellón (380 euros) y Talavera de la Reina (320), con ubicaciones diferentes en 2008 y 2017, y Huesca (400). Otras localidades a destacar son Elche (Alicante), en el barrio de Carrús en donde el metro cuadrado está en 400 euros, una caída de más del 60% del precio anterior a la crisis cuando el valor del metro cuadrado se situaba en más de 1.000 euros.