El precio medio de venta de una vivienda en Jerez es de 80.150 euros

El precio medio por el que se vendió el año pasado una vivienda en Jerez fue de 80.150 euros, aseguró a este medio Francisco Escot, de la empresa inmobiliaria Mistercasa. Estos datos se obtienen después de contabilizar todas las ventas escrituradas el año pasado, "desde los pisos más baratos a aquellos chalés con parcelas que se venden por un millón de euros".

El mercado inmobiliario de la ciudad se está caracterizando en los últimos años por un crecimiento progresivo, pero con periodos de estabilización. Es algo así como si cada paso que se da hacia adelante, "por cada escalón que se sube", se tiene después un periodo en el que el nivel conseguido "se asienta".

La vivienda más demandada: tres dormitorios, dos baños, zonas comunes y garaje

Así, por ejemplo, cabe destacar que enero es un mes tranquilo en la actividad inmobiliaria, básicamente porque diciembre, por cuestiones meramente fiscales, es un tiempo de muchísima actividad. Pese a todo, a lo largo del pasado mes de enero se confirmó un buen comportamiento. En sus 31 días de duración se han cerrado 121 operaciones con la firma de las correspondientes escrituras.

Como es fácil imaginar, buena parte de este trabajo se realizó durante el pasado mes de diciembre.

La tónica, señalan expertos inmobiliarios a este medio, "sigue ahora mismo en el mismo sentido que durante el paso mes de diciembre. El número de operaciones así como los precios de las mismas están absolutamente estabilizados. Porque 'estabilización' -apunta Francisco Escot a este medio- es precisamente la palabra que mejor refleja en la actualidad el mercado inmobiliario de Jerez".

Cabe destacar que 2016 se caracterizó por ser un año en el que fueron los precios asequibles los que movieron el mercado inmobiliario. No en vano hubo un 25% más de operaciones que el año anterior, 2015.

Jerez, por entonces, venía moviendo unas 1.300 ventas de viviendas al año. El objetivo, si la mejora se sostiene, es superar las 2.000, lo que supondría un innegable síntoma de mejora en un mercado que sufrió duramente el estallido de la 'burbuja inmobiliaria'.

Éste es otro dato especialmente importante, que el año pasado cerró con unas 2.000 ventas de propiedades inmobiliarias en la ciudad, así como que la vivienda más demandada en la actualidad es la siguiente: que tenga hasta diez años de construcción, que disponga de tres dormitorios y dos baños, trastero, garaje y zonas comunes, tales como jardines y pistas deportivas. Otro dato muy importante es que el precio no debe superar los 100.000 euros.

De otro lado, es especialmente reseñable que hasta el tercer trimestre del año pasado (es decir, hasta septiembre) el precio de las viviendas usadas bajó un 2,20% respecto al segundo trimestre del año (junio de 2016).

La caída de los precios inmobiliarios en la ciudad es innegable. Según los datos disponibles, en los últimos tres años estos han caído del orden de un 9,60%, de los que 3,60 puntos corresponden al último año.

En el sector se tiene claro un asunto: "Si el precio está ajustado la vivienda se vende, si está por encima no. Y a veces no es nada traumático. Es como si en la venta de un buen piso se piden 100.000 euros y no se vende pero por el contrario se rebaja a 95.000 euros y sí se vende".

Un dato realmente curioso sobre 2016. Durante este año se cerraron en Jerez más inmobiliarias de las que se abrieron.