"El pregón lo daré de la mano de mi madre"

-lo primero que le pediría es que recordara sus orígenes como cofrade y más especialmente de la Amargura

-Yo soy cofrade desde siempre. Fue mi madre quien nos inculcó a mi hermano y a mí el amor que ella sentía por las cofradías. Somos de la Amargura por tradición familiar. En el registro de hermanos ya aparece un tío mío apuntado en el año 1929, el mismo año que se funda la hermandad. Somos cofrades por mi madre.

-¿De alguna zona cercana a los Descalzos?

-Pues sí. De pequeños, sí. Éramos de la calle Ávila. Después nos fuimos a la Coronación.

-¿Más de la Virgen que del Señor flagelado?

-Sí. De la Virgen de siempre. Yo creo que nunca fui en el cortejo del Señor. También le tengo mi devoción. Es mi Cristo. Pero somos de la Virgen.

-¿Desde cuándo es usted costalero de la Virgen?

-Desde el año 1990. Pertenecí a la primera cuadrilla de hermanos que sacó a la Amargura.

-¿Se esperaba esta designación como pregonero?

-No. Sí lo soñaba. He estado en las quinielas varias veces, pero no lo esperaba. Pero sí me ha ilusionado siempre ser pregonero.

-¿Inquietudes literarias?

-Por supuesto. A mi me gusta leer y me apasiona el cine. Bueno he hecho mis pinitos. No soy tan novato. El año paso di la exaltación eucarística y mi primer pregón lo di en el año 1991. Estuve en la cresta de la ola y después estuve en un segundo plano. Ahora creo que ya he tocado techo al dar el pregón de los pregones.

-¿Es necesario haber pasado por algunos atriles antes de llegar al Villamarta?

-No tiene porqué. Hay muchas personas que están preparadas para dar este pregón sin haber hecho nada anteriormente. De hecho, hay muchos cofrades que tienen claro e incluso escrito lo que sería su pregón. Si tienes una experiencia previa, sabes a lo que te enfrentas. Pero esa ventaja es para tí, no para los demás. El pregón son sentimientos y vivencias. Y todo cofrade tiene las suyas.

-¿Cómo concibe usted que debe de ser un buen pregón?

-Personal. Que cada uno cuente lo que significa la Semana Santa para él. El mío va a ser así. Ahí van mis sentimientos y mi vida. Por eso mi madre es fundamental en el pregón. No sólo comienzo el pregón con ella, sino que en distintas partes hago referencia. Estará presente allí. Creo que voy a dar el pregón de la mano de mi madre.

-¿Miedo escénico?

-Miedo como lo concebimos, no. Estoy acostumbrado a hablar en público. Lo que sí ocurre es que en el pregón voy a hablar de mi vida. Y todo Jerez estará atento a lo que diga. Sí estoy abrumado por la responsabilidad de estar a la altura de lo que tiene que ser un pregón de la Semana Santa de Jerez.

-¿Cuándo comenzó a escribir y cuándo puso el punto final?

-Cuando me lo creí de verdad. Cuando ya lo tuve asimilado y asumido, comencé. Eso fue por el mes de octubre. El punto final lo puse a finales de febrero. Entre tanto, días mejores y días peores. Ha habido de todo. Noches de mucha inspiración y otros que no me venía nada.

-¿Ha tirado muchos papeles?

-Sí. Aunque lo he escrito a mano y he rellenado hasta tres cuadernos. Así que tirar, literalmente, no he tirado nada. Está todo ahí. Nunca se sabe si dentro de unos años me gusta lo que decidí no incluir ahora. Curiosamente lo primero que escribí lo quería tirar. Se lo di a mi mujer para que lo leyera y cuando me percaté estaba llorando. No contento, se lo envíe a un amigo y me respondió con un 'selfie' llorando. Así que decidí mantenerlo. No sería tan malo cuando emocioné a dos personas cercanas a mí.

-¿No ha usado ordenador?

-Bueno sí. Después he transcrito al ordenador todo. Y me sirvió para corregir. Pero el origen está en los tres cuadernos. Además, escrito con el bolígrafo que me regaló la cuadrilla de la Virgen del Desamparo que este año tuve el honor de sacar con motivo de su vuelta a Santiago.

-¿No ha escrito directamente a la pantalla del ordenador?

-No me sale. Soy muy antiguo para esas cosas. Necesito el contacto con el papel y el bolígrafo. Soy un clásico, de la generación del 'cinexin' (risas).

-¿Qué extensión va a tener la pieza literaria?

-La justa. No va a ser muy largo. De todas formas hay que citar a todas las hermandades. Y yo lo he hecho, como mínimo, con un par de párrafos para cada una. Si no, no sería el pregón de Jerez. De todas formas no es pesado. Serán vivencias y creo que no voy a pecar de reiterativo o aburrido.

-¿Duración?

-No lo sé. No lo he cronometrado. Hice una prueba y me pareció larguísimo. Así que reduje en unos veinte folios. Ahora se han quedado en unos noventa y nueve folios. No hice más ensayos porque si lo hacía era con mi gente de la mayordomía de la hermandad, que además son mis amigos, y no los podía quitar del trabajo diario de la cofradía. Sí me propuse leerlo en casa y desde hace algo más de una semana lo estoy leyendo pero solo en casa.

-Verso o prosa.

-Me he sentido muy a gusto con la poesía. Me ha salido más poesía de lo que tenía previsto.

-¿Has escrito más de noche que de día?

-Sí. Es un pregón nocturno. Me he levantado a las cinco de la mañana a escribir porque me desvelaba y me venían ideas y me he acostado algunas madrugadas a las cuatro. Una cosa muy curiosa es lo que he escrito del Prendimiento. Yo nunca lo he podido ver en la calle porque estoy en la Amargura. Pero tuve la fortuna de sacar el Desamparo en octubre. Aquella noche, en lugar de acostarme, me duché y me puse a escribir y ahí salió lo que le he escrito al Prendimiento y al Desamparo. Cuando vienen las musas hay que aprovecharlas.

-Va a ser un pregón muy sentido y vivencial.

-Son mis historias y mis vivencias. Está claro.

-¿Qué orden ha escogido para recorrer todas las cofradías jerezanas?

-Será un pregón clásico. El orden de la Semana Santa. No hay un guión. Todos los días tiene un esbozo como preámbulo. Y después hago un recorrido por las cofradías que salen ese día.

-¿Va a haber alguna reivindicación en el pregón?

-Sería una pena que a mí me dieran la oportunidad de tener dos horas para hablar en público sin que yo reivindique el maltrato que estamos recibiendo no sólo los cofrades, sino los católicos. Sería una falta de respeto que no utilizara ese foro para defendernos y para reivindicarnos. Hay una parte del pregón que he titulado la 'cristofóbia'. En base a eso voy a hablar de lo que está ocurriendo con nosotros los cristianos actualmente.

-Será amable pero también será un pregón duro.

-Por supuesto. Amable ante todo. Pero habrá que ponerse serios. Que somos malos, sí. Que debemos de mejorar, también. Pero también hacemos muchas cosas positivas y buenas. Sobre todo me dirijo a las personas que hacen pintadas en las iglesias y a los que hacen retirar crucifijos de los lugares públicos, a las personas que en los hospitales retiran unas estampas a los enfermos. A la gente que no nos permiten que nos expresemos libremente. Yo respeto sus creencias mucho más de las que ellos respetan las mías. Por eso pido que en la misma medida me respeten a mí.

-¿Jerez inspira?

-Sin duda. El único problema es que el mismo jerezano debería de ser consciente de la inspiración que crea Jerez. El lugar más difícil para ser profeta en tu tierra es Jerez de la Frontera. A mí me inspira mucho y respiro jerezanía por los cuatro costados. Yo por trabajo viajo afuera y llevo a gala ser jerezano. Siempre que digo que soy de aquí la gente asiente y reconoce que es una gran tierra. Nos falta creérnoslo. Seríamos mucho más fuertes.

-La Amargura es la hermandad que más pregoneros ha 'parío'. Y además, buenos. ¿Es una doble responsabilidad?

-Es un tema. Soy el decimoprimer pregonero de la Amargura. Por tanto, qué le digo yo ahora a la Amargura que no le hayan dicho quienes me precedieron. Es una ilusión tremenda, pero llegar a los talones a los buenísimos pregoneros que ha tenido mi hermanad es complicado. La Amargura nunca puede faltar nunca en un pregón. Alguien me dijo en una ocasión que el pregón de Jerez es lo que es gracias a la hermandad de la Amargura y al giro que le han dado gente como Cosano, Zarzana, Enrique Víctor, Galvache o Yélamo.

-¿Ha recibido el respaldo de todos ellos?

-Por supuesto. He recibido el cariño de todos y están ilusionados. Ser 'amargurista' y pregoneros es casi una misma cosa.

-¿Cómo ve el estado actual de las cofradías el pregonero?

-Todo es mejorable. Pero sí es cierto que tenemos que ser conscientes de algo importante. La ciudad no es la misma de hace una serie de años que se nos permitía todo. Ahora las cosas han cambiado un poco. Antes nadie pitaba en un ensayo. O nadie se quejaba por el montaje de los palcos. Ahora es distinto. Hace falta un estudio sociológico del impacto económico de las cofradías en la ciudad. Así callaríamos muchas bocas. De todas formas soy optimista. Hay muchos jóvenes que serán el relevo. Hay futuro para largo en las cofradías, le pese a quien le pese.

-La Amargura…

-Todo. Cuando no puedo más me levanta. Además me da el empujón para seguir adelante. Me saca de los momentos de agobio. Por las noches sueño con ella… para mí lo es todo.

-¿Cómo quieres que te recuerde el Jerez cofrade?

-Pues simplemente como un humilde cofrade, trabajador por su hermandad. Eso es lo que me ha caracterizado. Siempre desde el trabajo. Y de mi pregón pues que fue un pregón con sentimiento y que lo di todo.