"Este pregón lo hago en memoria de mi abuelo Antonio Gallardo Molina"

Antonio Gallardo Monje es pura sensibilidad. De ese alma que la familia Gallardo tiene y conserva saldrán los versos más esperados como preámbulo a la Semana Santa de 2018. Y todo será muy gitano, como le corresponde a la estirpe. Dice que tan sólo su abuela Rosario no era flamenca. Sin embargo, lo dice entre un mar dudas. Asegura que su padre le decía, entre bromas, que ella no era gitana. Rosario le respondía: “Yo soy más gitana que tú porque a ti no te preguntaron si querías ser gitano mientras que a mi me lo preguntaron muchas veces cuando me casé con tu padre (Antonio Gallardo Molina)”. Si esta es una simple anécdota familiar, ya se pueden imaginar la carga que traerá este ‘niño’ pregonero cuando pise las tablas del Villamarta tras haber meditado cada verso que escriba.

-¿Cómo lleva el pregón?-El pregón está en un setenta por ciento hecho. Me quedan elementos que agregar e ideas para darle forma, pero la estructura está ya bastante avanzada. Ahora en Cuaresma hay que ir dando esos retoques. Como mi nombramiento fue tan pronto me dio tiempo de escribir en bañador.

-Le hemos visto, incluso, en las redes sociales escribiendo en los atardeceres del verano.-Efectivamente. En casa hay una bonita azotea con buenas vistas y allí me he inspirado bastante.

-¿Para escribir sobre Semana Santa es necesario que sea primavera?-No necesariamente, pero sí es verdad que estoy esperando ese tiempo de Cuaresma en el que todo recobra un nuevo sentido.

-Entonces la columna vertebral está construida.-Sí. Lógicamente quedan retoques. No va a ser un pregón en el que se vaya a hablar de las cofradías cronológicamente. Es inviable en la manera que yo lo quiero enfocar. Pido perdón porque habrá muchas hermandades a las que no voy a abordar como a mí me gustaría. Es un anuncio de la Semana Santa en general y pido disculpas ya de entrada a aquellas que se queden fuera. Voy a hablar de lo que creo que tengo que abordar. Desde estas líneas me ofrezco a estar al servicio de las cofradías. Pero es imposible que ahora todas puedan tener su sitio y su lugar.

-Qué ha pesado más en todo este proceso creativo: ¿La oscuridad del escenario o las sombras del linaje?-Mucho más las sombras del linaje. Detrás tengo una dinastía que lo hizo tan maravillosamente bien que creó escuela. Los poemas de mi abuelo Antonio todavía se recuerdan en los pregones y mi padre hizo muchas cosas importantes. El listón es alto. Las comparaciones son odiosas, sobre todo porque son grandes si los comparamos conmigo. Ahora bien, es verdad que llevo unos días más nervioso por ese miedo escénico. Pero el linaje pesa más.

-¿Qué le ha susurrado al oído su abuelo Antonio Gallardo cuando ha estado escribiendo?-Sobre todo que haga mi pregón. Que me olvide de la carga que él me ha podido dar. Que me libere. Estoy convencido de que mi abuelo Antonio se sentiría muy orgulloso con lo que estoy haciendo. En gran parte, este pregón lo hago por él.

-Falta aún tiempo. Pero ¿cómo será su pregón? ¿Vivencial, jerezano, flamenco, reivindicativo...?-Pues todo lo que has mencionado está. Excepto lo de reivindicativo. Mi abuelo me decía siempre que los pregones no debían reivindicar nada. Para eso hay otros conductos. Pero habrá de todo lo que ha comentado. Y será también muy cofrade.

-¿Cuántos folios han ido a parar a la papelera?-Muchos. Soy una persona insegura. Y lo que escribo hoy mañana me parece que no está bien. A todo le doy un tiempo hasta que pierde el cariño. Y así puedo ser crítico. Hasta el último día estaré quitando y poniendo frases. Será así hasta el final.

-Hemos hablado de su abuelo, pero también debemos de hablar de su padre.-Por supuesto. Mi padre es mi gran apoyo. Todo lo que hago se lo enseño a él. Es sincero conmigo como no podía de otra manera. Cuando algo le gusta me lo dice, pero cuando no le gusta me lo dice. Y en cierta manera me hundo. Pero debe de ser así. En todas las facetas de mi vida mi padre es mi gran consejero. Esta siendo importantísimo en todo este proceso. Al comienzo estuvo un poco apartado pero cuando le comenté la idea que tenía para el pregón le sorprendió y le gustó mucho. Y a partir de ahí está siendo una pieza fundamental.

-¿Y el presentador?-En una ocasión quise leerle algo y me cortó. Me dijo que quería que le sorprendiera en el Villamarta. Mi hermano Quique es el más cofrade de todos. Él sí que vive las cofradías todo el año. Tenía claro que tenía que presentarme él desde que me designaron.

-¿Está deseando de que llegue el día?-Más que llegue, a que pase. Es una gran responsabilidad y aunque lo estoy disfrutando también cuesta trabajo. Pero quiero que todo salga bien. Será cuando realmente me quedaré tranquilo.

-¿Los días pasan lentamente o a mucha velocidad?-Ahora ya si corren más de la cuenta.

-¿Su designación hace seis meses ha sido una ventaja o una desventaja?-Sin duda que una ventaja. He tenido mucho tiempo para pensar, para trabajar y para preparar.

-Supongo que mucho verso, como corresponde a un Gallardo.-Indudablemente. Es lo que sé hacer y lo que me sale. No sabría hacerlo de otra manera.

-A falta de poco más de dos meses, ¿qué mensaje quiere dirigir al mundo cofrade?-Pues que no soy ningún gran artista y que no quiero que me comparen con el gran artista que fue mi abuelo. Y que no me tomen a mal que todas no puedan estar presentes en el pregón.

-¿Será un pregón tradicional o habrá innovación?-No será un pregón clásico. Hoy en día con todo lo nos ofrece las nuevas tecnologías es el momento de hacer algo nuevo. Además soy una persona joven y me gustaría hacer algo que rompa con lo clásico. Hay otras posibilidades. Os adelanto que habrá una serie de artistas, a los que he admirado desde pequeño, y que van a colaborar desinteresamente conmigo. Por cariño a mi familia y a las cofradías. Así que estaré acompañado con un elenco de artistas que quizá nunca se han visto antes juntos. Ni siquiera en ningún festival. Pero quiero decir que todo será muy cofrade y con mucho cariño. No será un espectáculo flamenco.