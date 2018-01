"Me preocupa que los jóvenes no tengan la inquietud de antes"

Miguel Ángel Heredia (Jerez, 1985) ama y vive para el baile desde que tenía uso de razón. Su desarrollo formativo se ha forjado en peñas, tablaos, escenarios diversos y en países de todo el mundo, desde Japón a Alemania pasando por Francia. Ahora, a sus 32 años afronta su reto más esperado, bailar por primera vez en el Festival de Jerez.

-Supongo que contando los días para que llegue el estreno...

-Sí, deseando que llegue el día, ya no por los nervios, que hay y tiene que haber, más que nada por las ganas que tengo, he estado esperando muchos años.

-Ya tocaba a Miguel Ángel Heredia tener un día en el Festival de su tierra...

-Puede ser, pero siempre digo que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Cuando hablé con Isamay (Benavente) se lo comenté, que nunca le había presentado ningún proyecto porque no estaba seguro de mí mismo. Este año, como me dieron el Premio Joven de las peñas, ha llegado mi momento, y estoy encantado. Por eso también quiero agradecer a la Peña Los Cernícalos que apostara por mí en el pasado Festival, eso ha sido clave.

-¿Qué le da más miedo en una cita como esta?

-Sobre todo que no me termine de gustar a mí mismo. Estoy convencido de que si estoy a gusto, a la gente le va a gustar, y eso es lo que me da más miedo.

-¿Y qué necesita para estar a gusto?

-Eso depende de muchas cosas, como todo en la vida, pero yo creo que voy preparado porque me rodearé de los artistas que siempre he querido tener y sólo con eso me siento seguro.

-¿Quiénes son?

-Mira, al cante Luis Moneo, que hará una colaboración especial, a Miguel Lavi y Manuel de la Nina. Son tres generaciones de cantaores y diferentes, que es lo que quería. A Luis lo necesito porque ha sido el mejor compañero de trabajo que he tenido en mi vida, Miguel porque con él me entran ganas de pararme, sentarme y escucharlo cantar. Me encanta. Y a Manuel lo necesito por su arte y su energía, nos entendemos muy bien. También llevaré a las palmas a Manuel Salado, que empezó conmigo, y a las guitarras Paco Iglesias y mi hermano Ismael. Y luego Concha Vargas como artista invitada.

-Esta oportunidad de bailar en el Festival, ¿llega en el momento idóneo?

-Creo que sí, me siento lo suficientemente maduro como para plantear un montaje de este tipo. A lo mejor si hubiera llegado antes no hubiese dicho lo mismo. Está claro que debo seguir aprendiendo, pero ahora es el momento idóneo, de eso estoy convencido.

-Usted ha tenido siempre claro que quería bailar y dedicarse a esto...

-Sí, sí. De mi generación creo que fui el primero que me marché fuera para seguir aprendiendo. Con 17 años me fui a Sevilla y de ahí a Madrid y a Barcelona. Aparte, siempre me ha gustado seguir formándome.

-Ya que habla de eso. ¿Qué le ha dado el tablao que a veces parece que se mira como algo despectivo?

-A mí, mucho, y creo que todo bailaor debe pasar por él. El tablao te da improvisación, te da sacrificio porque tienes que salir todos los días, tres y cuatro veces, a darlo todo, te duela el lao o tengas fiebre, como me ha pasado a mí más de una vez, que ha bailado con 40 de fiebre.

-Viendo su trayectoria, parece como si por momentos le conociesen más fuera de su tierra que en Jerez....

-Es la verdad, porque he pasado mucho tiempo fuera y ya se sabe, cuando uno pierde el contacto parece que a la hora de llamarte la gente se olvida de ti. De hecho, en mi academia viene mucha gente, a nivel profesional, a dar clases de fuera, de Cádiz, de Sevilla, y sólo tengo a un chico de Jerez. Creo que ahí se refleja todo, pero bueno, eso no me preocupa porque afortunadamente nunca me ha faltado el trabajo.

-A veces hay que aparecer por algún lado para que el personal se dé cuenta de que existes....

-Por supuesto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace un mes estuve en la peña La Bulería en la Exaltación haciendo una pincelada con otros artistas. Eso me ha servido para que me hayan llamado para estar en el Festival Gran Reserva que se celebra en la Plaza de Toros. A veces hay que estar en los sitios.

-Volvamos al espectáculo. Hábleme algo más...

-Bueno, quiero plantearlo como un viaje personal en el que no quiero perder ni un segundo el hilo del escenario. Me pararé en los cantes y en los artistas que me han marcado. Uno de ellos será, por desgracia, Manuel Moneo, al que quiero dedicar la seguiriya, que le vamos a llamar 'Bronce de la Plazuela'. También tengo admiración por Concha Vargas, que me enseñó a bailar por romances en mi primer Viernes Flamenco.

-Ahora mismo, ¿en qué momento está el baile de Jerez?

-Yo creo que está en un buen momento, hay gente muy potente. Lo que me preocupa son las nuevas generaciones, porque ahora no hay la afición que había antes. Aquí, en mi academia, tengo muchas niñas, pero no veo esa ilusión que yo tenía. A lo mejor después esto cambia, pero ahora mismo me preocupa la falta de inquietud que hay.

- ¿Le gusta la docencia?

-A mí me da la vida. Tengo desde niñas a mujeres de 50 años, profesionales, no profesionales... La docencia me aporta muchas cosas buenas, es el mejor proyecto que he hecho en mi vida, porque me llena. Pero por otro lado también me quita el hecho de poder aprender de otra gente. De todas formas, a veces salgo a dar cursos al extranjero y eso también me ayuda a refrescar mi mente.