Dos años de presentaciones y proyectos sin repercusión mediática para la ciudad

El pretendido homenaje a Lola Flores viene de lejos. Fue el anterior gobierno local quien pretendió conmemorar el vigésimo aniversario de su muerte en 2014, una iniciativa que finalmente no se pudo llevar a cabo.

La idea fue retomada por el nuevo ejecutivo, esta vez para celebrar el 21 aniversario, y en enero de 2015 presentaba a bombo y platillo "un gran homenaje", tal y como se calificó, que iba a tener al Villamarta como epicentro del mismo. Se fijó del 11 al 17 de abril y fue anunciado en el calendario de eventos de la ciudad para 2016, con presentaciones hasta en Fitur.

Sin embargo, llegados los días, el Ayuntamiento miró para otro lado y nada se supo de la presunta programación preparada para esa fecha.

Hubo que esperar hasta el 15 de junio de 2016, cuando a los pies de la estatua de Lola Flores de la Cruz Vieja y con motivo del anuncio de la nueva denominación de la fundación que se encargaría de Villamarta, Francisco Camas que en pocos días se iba a hacer público un homenaje "un homenaje radical, profundo y universal que durará un año".

Efectivamente, el 21 de junio de 2016 se presentó en la Peña La Bulería con la presencia de Mariola Orellana, amiga personal de Lolita y Rosario Flores, como representante de la familia, dicho ciclo. La alcaldesa habló entonces del ciclo Jerez a Lola Flores, presencia y actualidad del mito', dividido en dos bloques: 'El año de Lola' y 'Flores para Lola'.

'El año de Lola' era un programa de continuidad a desarrollar entre junio de 2016 y mayo de 2017 en el que se iban a incluir un buen número de actividades específicamente dedicadas a Lola Flores. Estas se colocarían en ciclos como la Fiesta de la Bulería, Cursos de Otoño, ciclos cinematográficos en Canal Sur y en el Centro Andaluz de Flamenco, Sala Compañía, ciclo de Navidad y Festival de Jerez, entre otros.

Teóricamente, y así fue reconocido en la rueda de prensa, los actos programados comenzarían con la presentación del libro de Alberto Romero, 'Lola Flores: cultura popular, memoria sentimental e historia del espectáculo' y terminarían en junio de 2017.

Sin embargo, desde entonces, las únicas alusiones a la Faraona han llegado, y de forma muy sutil, en la pasada Fiesta de la Bulería, aunque sólo gracias al afán personal de varios artistas, entre ellos David Lagos y Melchora Ortega y Mercedes Ruiz.

También se dedicaron dos espectáculos, de Fernando Soto y Macarena de Jerez, separados por sólo tres días, a Lola en el Villamarta, y una exposición en el CADF realizada por los alumnos de la Escuela de Arte.

En lo que llevamos de año, sólo el Festival de Jerez ha producido el estreno de otro montaje con dedicatoria que fue realizado por la bailaora Rafaela Carrasco a modo de performance. Poco más.

El segundo de los bloques, 'Flores para Lola' (anunciado en aquel 21 de junio de 2016) hablaba de articular una amplia serie de actividades y acciones de carácter especial, creadas y/o promovidas específicamente para este ciclo. De esta manera, durante once días (entre el 7 y el 17 de junio de 2017) se desarrollará un evento multidisciplinar, de gran formato y clara intención de proyección nacional e internacional. Así se comunicó a los medios.

La realidad es otra. A día de hoy el evento multidisciplinar no existe, y lo que es peor, en la convocatoria para elegir comisario ya no habla de once días, sino de un único evento, prefijado en octubre.

Mientras, sí que se dedicará la Feria del Caballo a Lola Flores. Además, se está preparando un disco, de cara a la propia feria, en el que artistas jerezanos canten temas clásicos de la Faraona con un talante festero.