El presupuesto de Jerez, a expensas del nuevo ministro

Más allá de las reclamaciones históricas que Jerez tiene con el Estado, Gobierno central y Ayuntamiento tienen un asunto que desbloquear a corto plazo. El Ministerio de Hacienda debe dar el visto bueno al presupuesto municipal de este año, una previsión con más de 12,8 millones de euros en inversiones -la mayoría sufragadas con fondos europeos- que aún no ha podido comenzar a aplicarse.

La pasada semana, el Ministerio, aún dirigido por Cristóbal Montoro, mandó un borrador de informe dando su opinión sobre la propuesta contable aprobada por el pleno municipal a principios de abril. Aunque no ha trascendido el contenido de este documento, la alcaldesa, Mamen Sánchez, reconoció ayer que exige una serie de recortes en algunas partidas, aunque no concretó cuantías. También fue hermético el delegado de Economía, Santiago Galván, quien se limitó a decir que la Intervención Municipal continúa analizando el documento para tratar de defender los cálculos hechos en la previsión contable. La próxima semana se pretende remitir al Ministerio documentación complementaria para justificar las partidas y se pedirá una reunión "urgente" una vez se conozcan las personas que ocuparán la cúpula del Ministerio -no solo habrá nuevo ministro sino que también habrá cambios en el segundo escalafón como la Secretaría de Estado de Hacienda o en la de Financiación Autonómica y Local-.

Vamos a hacer a Hacienda las mismas propuestas que hicimos al PP y no escuchó"

Ahora bien, el presupuesto no es el único frente que el Ayuntamiento tiene que cerrar con Hacienda aunque el gobierno local confía en encontrar otra "actitud" con el cambio de gobierno. El ejecutivo local espera tener más receptividad en algunas propuestas que ha llevado al Ministerio, sin éxito hasta la fecha. No en vano, el Ayuntamiento jereznao sigue siendo uno de los que más deuda tiene con sus proveedores -la deuda es de casi 80 millones de euros- y aún se encuentra bastante lejos de poder cumplir con el precepto de pagar facturas en un plazo máximo de 30 días. Y Hacienda ya le ha advertido en varias ocasiones de la obligación de adoptar medidas para revertir esta situación bajo riesgo de una intervención.

Mientras, el ejecutivo se ha aferrado a una propuesta que, por el momento, no ha sido atendida. El Ayuntamiento destina entre 850.000 y 1,9 millones de euros mensuales de su tesorería a hacer frente a la deuda de más de 100 millones de euros que arrastra con la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Por este motivo, el gobierno ha solicitado en ocasiones que pueda liquidar esta deuda mediante la suscripción de un préstamo a largo plazo en una fórmula similar a la que se ha realizado con facturas de proveedores -desde 2012 el Ayuntamiento ha suscrito más de 510 millones de euros en créditos para este fin-, una fórmula que le permitiría tener más liquidez y atender este débito a un interés menor que el que se aplica actualmente.

En este sentido la alcaldesa señalaba ayer a preguntas de este periódico: "Vamos a seguir haciendo al Ministerio las propuestas que le hicimos al PP y que no nos escuchó porque estas nos permitirían ir solventando los problemas que tiene el Ayuntamiento y evitar que estrangulen nuestras cuentas". "Lo hemos dicho siempre, las políticas de austeridad no son buenas, hay que mejorar las cuentas de los ayuntamientos pero no para beneficiar a los bancos, como ha hecho el PP", agregó.

Mientras tanto, Ganemos Jerez emitió un comunicado donde acusó al PP de haber actuado de "manera sectaria" con el Consistorio jerezano "al que ha mantenido con el pie en el cuello permanentemente, llegando a anunciar medidas de intervención jamás utilizadas por el Ministerio con ningún ayuntamiento, por boca de un secretario de Estado imputado también por corrupción, todo ello mientras el Partido Popular jerezano, con Antonio Saldaña a la cabeza, le tocaba las palmas".