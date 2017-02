2017, un presupuesto a la baja

El gobierno local continúa inmerso en la elaboración del presupuesto municipal para tratar de cumplir con su compromiso de presentar una propuesta antes de que acabe este trimestre. Sin embargo, una de las dificultades con las que se está encontrando en este ejercicio es que, a unos gastos muy encorsetados ya de por sí, se ha unido una bajada de los ingresos, que obligará a ajustar aún más las partidas. Al menos, eso es lo que se desprende de los primeros datos aportados por la Delegación de Economía a los grupos municipales y que Ganemos Jerez ha hecho públicos. En ellos, se establece que en este año el Ayuntamiento percibirá unos 27 millones de euros menos respecto a lo presupuestado el pasado ejercicio -la cuantía total rondará los 238 millones-. No obstante, esta diferencia aumenta hasta los 44 millones si se compara la previsión de este año con los derechos reconocidos del pasado ejercicio. Eso sí, estos datos son aún provisionales ya que hay cuantías pendientes de ratificación pero la propuesta definitiva no se alejará en exceso de esta estimación. En cambio, hay importantes apartados del capítulo de gastos que no se conocen puesto que los aportados a los grupos municipales están incompletos. Así, por citar algunos, faltan los referentes al personal municipal y algunos gastos en bienes y servicios que se esperan conocer a lo largo de los próximos días.

La bajada en los ingresos se debe a varios factores aunque, entre ellos, se encuentra la reducción de las aportaciones estatal y autonómica, ya sea mediante transferencias o subvenciones. Asimismo se contempla una notable bajada en la previsión de los ingresos por la plusvalía, un impuesto que, precisamente, está en el aire tras una sentencia reciente del Tribunal Constitucional.

Una de las bajadas más destacadas se encuentra en el apartado de las transferencias autonómicas. Así, se reduce en unos 888.000 euros las subvenciones a servicios sociales y políticas de igualdad, un epígrafe que engloba a prestaciones tales como la ayuda a domicilio. Para este partida se ha fijado un importe de 6,1 millones, la más baja de los últimos cinco años si se tiene en cuenta los derechos reconocidos de ejercicios precedentes -los importes a los que tiene derecho a percibir- . A esto se une que los ingresos líquidos no han llegado a estos niveles puesto que aún le resta por percibir unos 900.000 euros correspondiente al pasado ejercicio. En el lado contrario, aumenta levemente la denominada Patrica -la parte que la Junta cede a los ayuntamientos de lo recaudado por impuestos autonómicos- que pasará de 9,2 a 9,3 millones, aunque lo recibido en caja durante el año pasado no llegó a los siete millones (el Ayuntamiento tiene pendiente de cobro más de dos millones de euros).

En cuanto a las transferencias estatales, también se prevé una reducción de las transferencias estatales respecto al año anterior, unos 415.000 euros menos aproximadamente. Así, de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) el Ayuntamiento jerezano obtuvo derecho para cobrar 48,1 millones en 2016 -aunque percibiera en efectivo unos 30 millones ya que estas transferencias siguen, en parte, retenidas por las deudas con la Tesorería de la Seguridad Social-; mientras, este año tendrá 47,7 millones por la bajada de la recaudación por IVA o hidrocarburos. En esta estimación no está incluida la subvención para afrontar el déficit del transporte público ya que esta no se adjudica hasta final de año por lo que aún es pronto para conocer la cuantía asignada.

En cuanto a los impuestos municipales se prevén ligeros aumentos en el IBI (unos 500.000 euros más) y en algunas tasas municipales (recogida de residuos u ocupación del suelo), entre otras.