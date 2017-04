El presupuesto "del consenso"

No se esperaban sorpresas y no las hubo. Ayer el pleno urgente y extraordinario sirvió para sacar adelante el presupuesto de 2017 con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del PP. Tras la sesión, la alcaldesa Mamen Sánchez compareció acompañada por gran parte del gobierno municipal para agradecer la colaboración de Ganemos, IU y Ciudadanos en la elaboración del nuevo documento económico, en el que se recogen sus propuestas. "Llevábamos cuatro años sin un presupuesto a tiempo en esta ciudad, lo que ahora significa ir nueve meses por delante para que Jerez pueda tener inversiones, que generarán empleo", señaló la regidora dejando claro que se trata de "un presupuesto social, adaptado a las necesidades de los jerezanos, y eso se consigue con la fuerza del consenso, porque hay grupos que anteponen los intereses de los jerezanos ante cualquier otra opción, y lamento mucho que otros no lo hagan".

"Hay cuatro partidos que hemos apoyado el presupuesto, y ese es el camino que tenemos que seguir. Ese es el camino de la fuerza del consenso, que hoy se concreta con esta aprobación. Unos presupuestos inversores, para regeneración económica, para generar empleo, para modernizar y mejorar la ciudad", dijo. La alcaldesa hizo hincapié también en señalar que "hemos demostrado que un gobierno minoritario de siete concejales puede gobernar la ciudad y gobernar para todos. No es fácil cuando cada vez es más la documentación, los trámites que se nos piden para mover cualquier asunto. Pero lo hemos conseguido y también gracias al trabajo de los magníficos técnicos municipales".

A pesar de la aprobación del documento, la regidora aclaró que "hoy no se termina ese trabajo, si queremos ejecutar este presupuesto en los meses que quedan, necesitamos la máxima implicación de todos los partidos y ellos nos han dicho que sí. Vamos a repartir trabajo entre los grupos para que sin entrar en el gobierno, sean como parte del gobierno ayudándonos en todo lo que les interesa a los ciudadanos. Esa la fuerza del consenso, y lo que pasa cuando se gobierna y se corresponsabilizan los miembros de la oposición".

En la misma línea, el delegado municipal de Economía, Santiago Galván, lamentó ayer que el PP "haya votado en contra de tantas inversiones para la ciudad". Por ello detalló los datos de anteriores inversiones: "En cuatro años no llegaron a trece millones de euros en inversiones en la anterior legislatura. Nosotros presentamos un presupuesto con 13 millones en un año. En una legislatura ellos aprobaron tres presupuestos, y nosotros hemos aprobado tres cuando llegamos al ecuador de la legislatura". Es decir, "en cuatro años se hicieron en Jerez las mismas inversiones que el gobierno socialista va a realizar en un año. Creo que es un dato contundente. Y el presupuesto de 2018 y 2019 irá en la misma línea, inversores y en beneficio de los ciudadanos".

Por su parte, el portavoz de IU, Raúl Ruiz- Berdejo, aseguró ayer que el nuevo presupuesto, tal como quería su formación, es "menos técnico y más político" que el anterior. Un cambio que achacó a que su grupo "ha estado desde el minuto cero aportando". De hecho, recordó que se contempla la municipalización de servicios como ayuda a domicilio, un programa de desarrollo sostenible y se triplican las partidas para políticas de igualdad. "Son todas esas líneas marcadas en rojo por IU y puestas sobre la mesa en una negociación en la que tampoco hemos encontrado una gran resistencia", dijo.

Aun así, Ruiz-Berdejo reconoció que "no es el presupuesto perfecto, habrá que seguir trabajando para ensanchar ese corsé que nos imponen la deuda y el Ministerio". En este sentido, animó a todos los miembros de la corporación a que en cuestiones "trascendentes" para el Ayuntamiento y la ciudad "aparquen la demagogia, la bronca o el bloqueo y nos arremanguemos para ponernos a remar. De lo contrario, les ocurrirá como a la orquesta del Titanic y se quedarán discutiendo mientras que el barco y su tripulación, que es el conjunto de los jerezanos, se aproxima al iceberg. Eso será algo que Jerez nunca se lo perdonará".

También el portavoz de Ciudadanos, Carlos Pérez, puso en valor ayer la aprobación de estos presupuestos, tras el bloqueo que sufrieron los anteriores. "En esta época de bloqueo -recordó- Ciudadanos arrancó al PSOE ese compromiso de tener el presupuesto en el primer trimestre. En febrero presentamos 50 medidas para comenzar a trabajarlo y finalmente el 30 de marzo llegamos al acuerdo con el PSOE".

No obstante, Pérez recalcó que "lo mejor de este presupuesto seguramente no sean sus números, sino los compromisos que se adquieren, ese primer paso hacia una mejora de la gestión de este Ayuntamiento y el cumplimiento con los ciudadanos de Jerez y con nuestro grupo". Para la formación naranja, el nuevo documento económico supone un primer paso para que Jerez sea "el motor" de la provincia. "Desde hoy este Ayuntamiento debe ser la gasolina de esta ciudad y no un lastre como estaba ocurriendo anteriormente", dijo, subrayando que "no va a haber subida de impuestos ni tasas".

Por parte de la agrupación de electores, su portavoz Santiago Sánchez recordó que su formación no había decidido votar a favor del nuevo presupuesto hasta que ha logrado acceder toda la información. "Hemos hecho un ejercicio de responsabilidad. Estamos contentos de que este presupuesto se vaya a aprobar sin tener que subir los impuestos", afirmó, agradeciendo el "trabajo colectivo" realizado por los distintos grupos así como por militantes y simpatizantes de su agrupación. A pesar de ello, dejó claro que si el gobierno local les hubiera facilitado toda la documentación desde el primer momento, "este presupuesto se podía haber aprobado hace más de un mes, pero la información nos llegaba mal y tarde. Por ello agradecemos el cambio de actitud del gobierno y esperamos que se continúe con esta actitud de cara al próximo presupuesto".

Santiago Sánchez recordó que tras aprobar la nueva hoja económica del Ayuntamiento, ahora toca la segunda parte: "Que se ejecute este presupuesto". En este punto, matizó que Ganemos "con las medidas de fiscalización y nuestras ganas vamos a estar pendientes de que lo que viene en el presupuesto, como la apertura de bibliotecas por la tarde o las obras en los colegios, se lleven a cabo. En Ganemos Jerez va a ser muy jartibles para que estas cosas se lleven a cabo".

Por último, el portavoz adjunto del PP, Antonio Saldaña, justificó el voto en contra de su partido por las "mentiras" que recoge el presupuesto. "¿Cualquier persona sensata aprobaría algo que se basa en la mentira, en la trampa y que está alejado de los intereses reales de los ciudadanos? Supongo que la mayoría diría que no. Evidentemente lo que salga de aquí tiene que ser consecuencia de este análisis", dijo contunde. El responsable popular recalcó que el PSOE en Jerez "nos trajo el catastrazo, nos ha querido traer el impuestazo y nos quiere traer el sablazo. El documento de hoy en un claro ejemplo que se basa en la mentira y que, además, tiene muchas trampas, y tiene determinados asuntos que pudieran acabar en autoridades más allá del pleno municipal". "No se puede condicionar un presupuesto a la aprobación de determinadas medidas porque haya intereses personales de trabajadores con relaciones personales con miembros de esta corporación, lo digo en el presupuesto y en relación a determinadas empresas públicas del Ayuntamiento", manifestó Saldaña.

Al hilo de este asunto desmintió que el PP no haya presentado propuestas al presupuesto, y aseguró que le habían trasladado la posibilidad de "ahorrar en estudios técnicos, gratificaciones y pago de intereses de demora, pero ni siquiera nos han respondido".