Un presupuesto aún sin socios

El gobierno local sigue sin tener cerrado el presupuesto municipal de este año. Y el motivo no es otro que aún no ha alcanzado un acuerdo con sus socios de investidura (Ganemos e Izquierda Unida) para sacar adelante el borrador en una sesión de pleno. Así, transcurridos más de dos meses desde que se iniciaran los contactos para el documento contable de este ejercicio, el ejecutvio no ha logrado el beneplácito de estas dos formaciones a su propuesta económica. Por este motivo, el delegado de Economía, Santiago Galván, se reunirá hoy nuevamente y por separado con representantes de ambas formaciones para tratar de acercar posturas y poder alcanzar un acuerdo que semanas atrás se daba por casi hecho.

La agrupación de electores aseguró ayer que aún quedan "flecos" antes de que den su sí a la previsión contable. El portavoz de la formación, Santiago Sánchez, explicó a este medio que el "principal escollo" está vinculado a una partida de un millón de euros que el gobierno quiere destinar a rehabilitar un inmueble en el entorno de la plaza Belén para que albergue siete viviendas de protección oficial. Esta cuantía procedería de una de las líneas de los fondos europeos para la rehabilitación del patrimonio público. Sin embargo, la agrupación de electores reclama que este elevado importe se destine a la rehabilitación de un mayor número de viviendas que las siete previstas por el ejecutivo. "Queremos que se aprovechen al máximo ese millón de euros destinándose al arreglo del mayor número de viviendas municipales para alquileres sociales y para facilitar el acceso de los jóvenes", explicó Sánchez.

El portavoz señaló que también se han planteado otras incorporaciones que hoy se analizarán su grado de inclusión. Entre el paquete de propuestas se encuentran algunas vinculadas al fomento del empleo como la creación de lanzaderas de empleo en la zona rural y en los enclaves urbanos más castigados por la crisis, el refuerzo de los procesos de orientación y acompañamiento en la búsqueda de empleo o la celebración de una feria sobre la economía social.

En cambio, más dura se presenta a priori la negociación con Izquierda Unida, formación que la semana pasada puso sobre la mesa cinco condiciones previas antes de abordar sus propuestas para la previsión contable de este año. Entre ellas este grupo exige que se proceda a la aprobación del expediente para que el Ayuntamiento de Torrecera gestione el ciclo integral del agua, el inicio del proceso para que la barriada rural de Cuartillos se convierta en una pedanía, la puesta en marcha del plan de pobreza energética, el relanzamiento de las actuaciones previstas dentro de la comisión de desarrollo rural y el acuerdo para cerrar un convenio colectivo para la plantilla del servicio de ayuda a domicilio, unas medidas que llegaron a ser calificadas como "chantaje" por la alcaldesa, Mamen Sánchez.

En declaraciones a este periódico, el portavoz de Izquierda Unida, Raúl Ruiz-Berdejo, explicó que esperan que en la reunión de hoy el ejecutivo "dé muestras" de que está trabajando en cumplir con estos compromisos que recordó que son acuerdos con el PSOE "de años anteriores" que no se han cumplido. Esta formación ya advirtió la semana de que no empezará a negociar sus propuestas al presupuesto municipal de este año hasta que el ejecutivo no dé pasos en el cumplimiento de estas exigencias.