El gobierno local tratará de aprobar el presupuesto municipal a finales de semana

El gobierno local tiene previsto llevar el presupuesto municipal de este año a un pleno a finales de semana. La sesión se celebrará el jueves o el viernes puesto que aún restan por acabarse algunos informes técnicos, entre ellos el del interventor municipal. El borrador definitivo, presentado esta mañana, incorpora algunas de las aportaciones realizadas por Ciudadanos e Izquierda Unida.

A día de hoy, el ejecutivo no cuenta con la garantía plena de que la previsión contable pueda salir adelante pues tanto la formación naranja e IU no han fijado todavía su posicionamiento definitivo. Mientras tanto, Ganemos presentó el viernes por la tarde un documento de propuestas que, tal y como apuntó el ejecutivo, no ha podido ser recogido ya que se presentó cuando la previsión ya estaba cerrada (fue recibido en la tarde del viernes). Eso sí, esta mañana el ejecutivo ha asegurado que buena parte de las medidas están incluidas aunque en breve se le dará una contestación. En cambio, la agrupación de electores ha señalado instantes después que su posicionamiento se decidirá tras una reunión que espera mantener con el equipo de gobierno en estos días. Además, esta fuerza volvió a criticar al gobierno por entregar la documentación “a cuentagotas” y “a última hora”.

Tanto la alcaldesa, Mamen Sánchez, como el delegado de Economía, Santiago Galván, hicieron hincapié en que es un presupuesto que destaca por la “contención del gasto” (se estiman unos 242 millones) y la falta de aumento de la “presión fiscal”. Eso sí, aumentan los ingresos, que se sitúan en los 262 millones de euros, por la mejora de la recaudación “gracias a la reactivación económica”. Asimismo destacaron que es un presupuesto “netamente inversor” con unos 13 de milloens de euros en actuaciones -el grueso se ejecutará con fondos europeos a través del programa Edusi que incluye la adquisición de nuevos autobuses o las actuaciones de eficiencia energética en el alumbrado público, entre otras-.

Otras actuaciones destacadas por el ejecutivo local son unos 735.000 euros para mejoras en colegios (incluirán las actuaciones que se pretendían ejecutar en los centros educativos pedáneos con fondos provinciales y que se perdieron por no tener a tiempo los trámites administrativos), unos 600.000 para arreglos en barriadas; y otros 200.000 para obras en parques y jardines. Entre las intervenciones de mejora en instalaciones deportivas se contempla la colocación de césped artificial en uno de los campos de fútbol de La Granja. También se contempla una partida de 300.000 euros para la peatonalización del entorno de la plaza de las Angustias, una acutación que se concretará en una reunión de la Mesa de Movilidad. El presupuesto incluye también un incremento del capítulo de personal en unos dos millones aproximadamente, una subida que se achaca a la inclusión de una partida de 2,7 millones de euros para el pago de las indemnizaciones pendientes de pago del ERE ejecutado en el Ayuntamiento en 2012 y por las convocatorias de empleo público previstas para este ejercicio (un concurso de méritos así como las 20 plazas de funcionario que se pretenden sacar). Sin embargo, se aseguró que se reduce en unos 1,4 millones las retribuciones de la plantilla municipal.