La prevención, la mejor arma contra el fuego

Cuando el hombre habla del descubrimiento del fuego siempre se fija en el momento en el que aprendió a controlarlo. Sin embargo, a veces éste escapa del control del ser humano, pues solo necesita cuatro factores para prender: combustible, aire, calor y una reacción en cadena. Estos tres últimos factores no dependen directamente del hombre, pero sí el combustible. En Jerez hay más de 80 solares municipales donde se encuentran materiales naturales que podrían prender fácilmente con el simple apoyo de la naturaleza o el factor humano. A ellos hay que sumarles, además, los incontables terrenos de propiedad privada que están abandonados a su suerte y que solo necesitan un pequeño empujón para que comience la reacción en cadena.

La prevención es uno de los factores a tener más en cuenta para prevenir estos incendios. De esta forma se cortará el inicio del fuego y, en caso de prender, al menos se evitará una gran reacción en cadena. Eliminar cualquier objeto que sirva de combustible es un pequeño gesto que podría salvar de un incendio de no se sabe qué características a cualquier terreno. La ventilación o refrigeración del combustible son algunas de las medidas que se pueden tomar. En este caso, en los solares urbanos, una buena acción podría ser humedecer el terreno o eliminar hierbajos secos antes de que lleguen las altas temperaturas. Este tipo de trabajos, según técnicos del Ayuntamiento, deben llevarse a cabo durante todo el año si se quieren conseguir resultados eficaces.

Algunos de los materiales que habría que evitar tener en el terreno son madera, papel, telas, gomas, corcho, cartón, trapos, o caucho. Asimismo, también es conveniente que en los terrenos abandonados no haya cuadros eléctricos, ordenadores, televisores o motores sin utilidad. En el caso de los líquidos, sería bueno evitar que estuvieran expuestos al sol combustibles, aceites, grasas, pinturas, disolventes, gasoil, alcoholes o cera.

En Jerez, con la intención de evitar incendios, el Ayuntamiento ha comenzado semanas atrás una recogida de materiales y rastrojos de aquellos solares de propiedad municipal. A través de la delegación de Medio Ambiente, el consistorio jerezano anunció en una nota que ha actuado ya en solares del entorno de "la Laguna de Torrox, en las calles Francia, Suiza, Ginebra y Ramón y Cajal y en avenida Puertas del Sur". A partir de aquí, se espera que se actúe en la avenida de la Libertad, el Mopu y la avenida Chema Rodríguez para posteriormente "ir subiendo" hacia los solares del norte de la ciudad.

Los trabajos que se realizan son de desbroce con la fuerza de dos empleados municipales y un tractor. La máquina se encarga de acabar con los rastrojos mientras que los trabajadores recogen los restos inorgánicos. Una vez terminada esta labor, se pone un tratamiento herbicida sobre el terreno de cara a que el próximo año no crezca tanta yerba inútil.

Desde el consistorio jerezano no se conoce el dato exacto de cuántos solares privados hay en la ciudad. No obstante, se insta a los propietarios de estos solares a que se limpien para evitar el riesgo innecesario de incendios. En caso de hacer caso omiso e incumplir su deber, el Ayuntamiento expedientará a todos aquellos propietarios de solares que no cumplan con la normativa. En otros puntos de España, incluso, los Ayuntamientos han llegado a proceder a la limpia de solares privados para posteriormente pasar la factura al dueño del terreno.

Según apuntan fuentes municipales, lo más importante es la concienciación ciudadana. "Muchas veces vemos un terreno abandonado y empezamos a tirar ahí escombros y basuras que pensamos que desaparecerán o se evaporarán y lo único que hacen es crear infección y favorecer incendios en verano", subrayan. A pesar de todo, estas mismas fuentes apuntan a que la mayoría de incendios que se producen suelen ser provocados: "Los vecinos, como medida de presión para que limpiemos los solares, prenden fuego en algún hierbajo y no suele pasar a mayores".