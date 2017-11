La primera Navidad sin 'Dulces Soler' en 79 años de tradición

El olor a castañas asadas por la Calle Larga, el alegre jolgorio de las zambombas en cada esquina o las exposiciones de belenes que acoge la ciudad cada año. Existen tradiciones navideñas que hacen a Jerez ser Jerez, que llenan los sentidos de una sensación cálida y familiar. Desde hace 79 años, la heladería y confitería de la familia Soler ha sido por derecho uno de los ingredientes de la Navidad jerezana.

'Helados y Dulces Soler' abrió sus puertas en 1938, cuando el padre de Carmen Soler, jijonenco de nacimiento, se estableció en la ciudad en plena guerra civil. Desde entonces han llevado a cabo todos los años helados para la temporada de verano, desde marzo a noviembre, así como dulces navideños para esta época del año.

Los pestiños, turrones, figuras de mazapán, nueces glaseadas o con chocolate y mazapanes de la familia Soler no deleitarán a los paladares jerezanos estas fiestas, que serán por ello un poco diferentes a las habituales. Y es que la salud se resiente incluso en las personas más resistentes, y Carmen Soler nos confiesa que este año el cuidado familiar prevalecerá sobre la dedicada elaboración de dulces navideños.

"Yo solo quiero dar las gracias a todos los vecinos y vecinas que son clientes fieles y ya están viniendo a preguntarnos" cuenta Carmen. "Lamento mucho que este año no podremos estar ahí como siempre. Quiero pedir perdón a los clientes, de verdad lo sentimos, pero cuando no se puede, desgraciadamente no se puede", se lamenta. A Carmen se le llena la voz de emoción y pesar al disculparse con su fiel clientela, sabedora de que los dulces navideños Soler son ya parte de Jerez. "Esperamos volver para la campaña de verano en marzo. Ya veremos", añade.

Con total humildad, Carmen explica que se debe a sus clientes, a aquellos que vienen año tras año por sus turrones, producto estrella de la familia Soler. No es interés comercial lo que la mueve, es cariño, orgullo artesanal y dedicación. Nos cuenta que realizar las figuras de mazapán es lioso y arduo, que se requiere una mano paciente y experimentada, pero que ella los elabora gustosa y entregada.

Desgraciadamente, quedan pocos adalides de la tradición como Carmen Soler, pues la vida moderna, siempre con prisas, impide pararse a disfrutar de los pequeños placeres de una vida sencilla, y mucho menos ser parte creadora de dicha vida. Carmen confiesa que sus sobrinos "sí colab oran en la campaña de verano, pero ahora es más laborioso''. Un legado artesanal que nunca se debe perder.