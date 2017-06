Los primeros de La Milagrosa

A las ocho de la tarde, con precisión suiza, entró en funcionamiento el área de Urgencias ubicada en el nuevo centro de salud de La Milagrosa, y que sustituye desde ayer al servicio situado en los módulos prefabricados de La Granja. La poca presencia de pacientes revelaba que más de uno no se había enterado de este cambio. Los primeros minutos se dedicaron a afinar el funcionamiento de los equipos, por ejemplo, el de la pantalla para llamar por turnos a los usuarios presentes en la sala de espera. Y se trabajó con ganas aunque apenas hiciera falta, porque, grosso modo, el personal del Servicio Andaluz de Salud igualaba o superaba al número de ciudadanos que requerían asistencia a eso de las nueve de la noche. Una ambulancia aguardaba a las puertas esperando a que surgiera cualquier necesidad.

Visto por dentro, el complejo promete. No se abrió ayer el ala de consultas generales, donde a partir de septiembre se dará servicio a los vecinos de la zona que queden adscritos a este nuevo ambulatorio. Pero a través de una puerta de cristal se contemplaba un centro con amplias zonas de espera, consultas que entran en modelos más modernos de atención y que mejora en mucho los módulos prefabricados en los que se estaba atendiendo en La Granja.

Los equipos del centro estaban también de estreno. Prueba de ello era, por ejemplo, una silla de ruedas para el desplazamiento de pacientes que lo requieran una vez llegados al centro, que olía aún a nueva. Uno de esos equipos lo estrenaba una mujer, esposa de Francisco Oneto, que la esperaba fuera y que se mostraba encantado de las bondades del lugar, a la vez que se mostraba crítico. "Hemos venido aquí después de ir a La Granja, donde hemos leído un cartel mandándonos para acá. Habíamos leído que se inauguraba, pero no nos acordamos. Está todo muy bien, todo nuevo, es muy grande, hacía falta desde hace tiempo, pero también hace falta un nuevo hospital. Está mucho mejor dotado que La Granja, tendrían que abrir cuatro o cinco más como éste por Jerez para que no se colapsen las Urgencias. Pero esos si tardan en hacerlo lo mismo que han tardado en terminar éste o en inaugurar Radioterapia, no lo vamos a ver ni tú ni yo", decía entre risas. "Yo soy enfermo crónico, diabético, y para una cita con la endocrina tardan cinco meses en el hospital. En La Granja no tenían para hacer analíticas y aquí sí, a mi mujer le están haciendo una. La primera de La Milagrosa. No sé si a partir de septiembre nos mandarán con nuestro médico para acá o si seguiremos adscritos a La Granja. Nosotros somos de aquí, de La Milagrosa, y ahora tenemos esto al lado de casa", contaba. A eso de las nueve también entraba un niño de unos tres años con una brecha en la cabeza que lloraba azuzado por los nervios y el dolor de un percance fortuito. Por lo demás, mucha tranquilidad.

El horario de apertura es el propio de unas Urgencias en centros de Atención Primaria: Desde las ocho de la tarde a las ocho de la mañana. Será, junto a las Urgencias del centro Jerez Centro y a las del hospital, el lugar al que acudir si se sufre algún problema de salud entre esas horas.