"Es un problema comunitario y hace falta realizar un diagnóstico"

La asociación de San Valentín, que preside Miguel Ángel Lorenzo, ha denunciado esta misma semana la situación que padece la barriada desde este verano debido al incremento de robos y al vandalismo. Los vecinos están desesperados y han pedido públicamente que se refuerce la seguridad y que se actúe contra los supuestos autores de las sustraciones. Incluso, han señalado que estos podrían vivir en la cercana barriada de San Juan de Dios. Han lamentado, además, la falta de colaboración desde el Ayuntamiento.

Tras las críticas, la portavoz municipal Laura Álvarez aseguró ayer, ante las preguntas de los periodistas, que desde el gobierno local "llevamos trabajando un tiempo no solamente en los vecinos de San Valentín sino en toda esa zona". "Es verdad que la zona sur durante mucho tiempo ha recibido apoyo económico de diferentes fondos y se ha trabajado con un proyecto comunitario que ha conseguido dar la vuelta a una situación que en la zona sur hace unos años era muy difícil", recordó la edil socialista, señalando que "hoy vemos que hay un proyecto comunitario donde los valores de la educación, la convivencia y los recursos en red han solucionado problemas".

En este punto y respecto a lo que está ocurriendo en San Valentín y alrededores, Álvarez afirmó que "desde el principio hemos identificado esa zona como una zona donde ahora mismo encontramos muchos problemas de integración social, de menores recursos y de una actuación importante que hay que hacer". Por ello, aseguró que "estamos trabajando para hacer un diagnóstico de la zona y hacer una intervención comunitaria. No es una cuestión de actuar en una calle concreta, no es una cuestión de seguridad...". "Por ejemplo, con los centros educativos se está trabajando en proyectos en red y el otro día una directora nos decía 'nos disparan desde fuera con plomillos porque no sienten el centro'. Todo eso lo trabaja un proyecto comunitario, aquí hay que tomar decisiones dentro de un proyecto de toda la comunidad donde se pongan en redes los recursos y se aborde todo", reiteró la delegada. Así las cosas, insistió en que lo primero que es necesario hacer es poner en marcha "un proyecto que nos haga un diagnóstico de la situación y un proyecto donde vayamos todos de la mano para abordar la problemática de la zona".

Respecto a la posibilidad de realizar alguna acción de manera inminente como demandan los vecinos de San Valentín, Álvarez volvió a insistir en que "ayer mismo en la reunión de presupuestos con diferentes grupos todos coincidíamos en que es una zona que tenemos que abordar.... Bueno los contactos son continuos y las intervenciones también son continuas". De hecho, detalló que "si se mira la ejecución de los presupuestos en diferentes áreas, allí estamos bastante presentes pero es verdad que, aunque de manera puntual tengamos que mandar más personal de seguridad o actuar ahora mismo, el problema es una problema comunitario y tiene que ser un diagnóstico el que nos diga cuáles son las líneas de actuación de esa zona que, por diferentes motivos, ahora se ha quedado un poquito atrás". "Lo hemos visto en la zona sur, en la zona sur se ha revertido la situación. Esa es la línea en la que estamos trabajando a día de hoy, independientemente que de manera puntual tengamos ahora mismo que acudir a tener más seguridad en la calle", concluyó ayer la edil.