El problema de las facturas en el cajón

El gobierno local aún no tiene noticias del Ministerio de Hacienda, que está pendiente de comunicar las modificaciones que el Ayuntamiento deberá realizar en el presupuesto municipal de este año para que pueda entrar en vigor. Uno de los aspectos en los que la administración central incidió en su informe, y que ayer fue utilizado como arma arrojadiza entre PSOE y PP, es la obligación de reducir las facturas en el cajón, la denominación política de las obligaciones que tiene el Ayuntamiento con proveedores y pero que no puede abonar porque no están reconocidas al no tenerlas incluidas en su presupuesto —el nombre técnico es operación pendiente de aplicar al presupuesto (opa)—.

Por ley, el Ayuntamiento debería reservar una importante partida en la previsión contable de este ejercicio para acabar o, al menos, reducir drásticamente esta deuda oculta. Sin embargo, la elevada cuantía adeudada —99,4 millones a fecha 31 de diciembre de 2016, según la cifra apuntada por este rotativo hace más de dos meses y que ayer el PPrecordó— hace inviable su reconocimiento íntegro ya que se llevaría más de un tercio del presupuesto municipal. Por este motivo, uno de los argumentos que ha utilizado el gobierno local para defender el presupuesto municipal de este año ante el Ministerio es que en los últimos meses se ha realizado una exhaustiva y pormenorizada revisión de estas facturas que ha permitido reducir notablemente estos adeudos. Ahora bien, el Ministerio tiene que validar la propuesta.

El argumento esgrimido por el ejecutivo, sustentado en informes técnicos, es que los 99,6 millones iniciales se han incrementado hasta los 104 millones por esta revisión. La Delegación de Economía entiende que hay facturas por un importe de 49,1 millones que no deben contabilizarse por dos motivos, bien por no cumplir los requisitos para ser reconocidas o bien por estar prescritas.

Siguiendo esta línea de defensa, y en este punto, el importe total de las facturas en el cajón se quedaría en los 55,3 millones. Ahora bien, el gobierno local recuerda que, a 31 de diciembre de 2016, el plan de ajuste municipal le permite tener un débito de algo más de 40 millones. Por lo tanto, en este escenario, solo habría que buscar hueco a 13 millones en el presupuesto de 2017. No obstante, el ejecutivo aspira a reducir aún más esta cifra alegando que van a mejorar algunos ingresos por venta de patrimonio municipal. De este modo, y como mal menor, el gobierno entiende que solo tendría que buscar hueco en el presupuesto para 6,3 millones, aunque espera convencer a Hacienda de que no tenga que dotar de crédito alguno alegando el “esfuerzo” realizado para reducir estos débitos. Esta es una de las cuestiones que debe señalar Hacienda en la respuesta que se espera desde ayer en la calle Consistorio junto a lo que debe hacerse con capítulos como los gastos de personal o los ingresos por algunos impuestos, cuyas previsiones también fueron cuestionadas. Sin embargo, ayer PSOE y PP se enfrascaron en un cruce de reproches y de acusaciones sobre las facturas en el cajón. Las hostilidades fueron iniciadas por el edil del PP Antonio Saldaña quien advirtió de que estos débitos se han incrementado en más de 23 millones durante el gobierno socialista. A juicio del dirigente popular, esta magnitud muestra “la verdadera cara de la gestión de los socialistas”.

Acto seguido, volvió a acusar al ejecutivo local de haber montado “un circo” con la polémica en torno a los informes del Ministerio de Hacienda. “Se está demostrando que no se envió toda la documentación necesaria para que Hacienda analizara el presupuesto, ya sea de manera involuntaria por falta de trabajo o voluntaria para tratar de provocar esta pantomima”, indicó. Horas más tarde, el gobierno local emitió un comunicado donde el delegado de Economía, Santiago Galván, acusó alPartido Popular de “hacer demagogia” ya que aseguró que este problema, “que se viene arrastrando de la anterior legislatura”, lo están “solventando”. Tras referirse a la reducción de las facturas en el cajón, advirtió que los 99 millones aludidos por el PPson “datos provisionales a 31 de diciembre de 2016, una fecha en la que la contabilidad no está cerrada” por lo que aseguró que “estos datos no reflejan todo el trabajo que se hace los meses posteriores”.