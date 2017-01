El jerez pone fin a su prolongada caída en Reino Unido en puertas del 'Brexit'

El jerez sigue perdiendo volumen de ventas, pero la caída se concentra en los mercados de las marcas blancas, el vino 'barato' con gran predicamento en las grandes cadenas de Alemania y Holanda que hace tiempo dejaron de comercializar la mayoría de las bodegas del Marco. Por contra, los vinos de gama alta y mayor precio mantienen su crecimiento, lo que poco a poco acerca a la Denominación de Origen a los márgenes de rentabilidad dignos.

Hasta noviembre, las estadísticas sobre salidas de bodegas que elabora el Consejo Regulador arrojan 31 millones de litros comercializados y un descenso anual del 4,8%, que en el acumulado del último año (diciembre de 2015-noviembre de 2016) se reduce al 4,5%, con cerca de 34,3 millones de litros.

Un informe del ICEX refleja el aumento del precio medio del jerez en el mercado británico

No todo es malo. Al margen del aumento de valor anteriormente reseñado, hay otra lectura positiva de la evolución de las ventas, y es que muchos años después, el jerez logra poner fin a la caída en el Reino Unido, el principal mercado exterior y el segundo en volumen por detrás de España, que prolonga su buena racha.

En Gran Bretaña, de enero a noviembre se rebasaron los nueve millones de litros comercializados, limitándose la caída a apenas un 0,34%, lo que con el permiso del 'Brexit' apunta a un cambio de tendencia, que también rozan las ventas en el acumulado del último año -hay que insistir que el dato disponible es hasta noviembre-, con cerca de diez millones de litros y una bajada de poco más de medio punto.

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) también se hace eco del giro en el mercado británico en un informe en el que señala que aunque las importaciones de jerez hayan bajado en volumen en los últimos años, en términos de valor se mantienen estables, lo que implica un aumento del precio por litro que confirma la tendencia al consumo de vinos de mayor calidad y precio en Reino Unido.

En el mismo documento se recuerda que el jerez sigue siendo líder indiscutible en este país entre los vinos fortificados, al tiempo que se indica que pese a la caída de ventas en el canal 'off trade' -distribución y grandes mercados-, este tipo de vinos experimenta un crecimiento del 7% en volumen y del 9% en valor en el canal 'on trade' -bares, restaurantes y tiendas-. Ello es debido, añade, a un cambio de la imagen y la percepción del consumidor más joven, que anteriormente no estaba interesado en estos vinos, justamente, el objetivo que persiguen el Consejo Regulador y las bodegas desde hace años.

Según los datos recopilados por el ICEX, las importaciones de jerez embotellado a Reino Unido en 2015 rondaron los 6,3 millones de litros con un valor de cerca de 18,6 millones de libras esterlinas (21,2 millones de euros al cambio actual). Un año antes, a unas importaciones de cerca de 6,6 millones correspondieron unos ingresos similares, con lo que el precio medio por litro registró una subida del 4,6%, desde 2,82 a 2,95 libras.

De vuelta a las estadísticas del Consejo, Reino Unido es el único mercado exterior que se salva de la quema. Las exportaciones de jerez bajan entre enero y noviembre un 8,75% con un volumen de algo menos de 20,2 millones de litros, descenso que se modera en un punto (-7,75%) en el acumulado del año, que ronda los 22,4 millones de litros.

Los mercados tradicionales europeos, a excepción del británico, hunden las exportaciones de los caldos jerezanos con descensos anuales e interanuales de entre el 13 y el 20%. En consecuencia, y pese a la franca mejoría del Reino Unido, las salidas hacia Europa registran un descenso acumulado en el último año del 7,24% y 20,3 millones de litros.

El mercado americano se mantiene por encima de 1,7 millones de litros -1.250.000 litros van destinados a Estados Unidos- en términos interanuales tras una caída próxima al 13%, mientras que Asia retrocede casi un 9% en el acumulado de los doce meses, con 256.309 litros.

El mercado español, por contra, sigue dando alegrías al sector, en este caso con un aumento anual del 3,65% y 10,7 millones de litros salidos de bodegas, cifra que se eleva en los doce meses contados a partir de diciembre de 2015 hasta los 11,9 millones, que representan un incremento del 2,3%.