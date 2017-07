Un proveedor del Gran Premio denuncia por impago al circuito

Harta de esperar y de promesas incumplida de pago, una firma barcelonesa ha presentado una demanda en el Juzgado para reclamar las cuantías que le adeuda el circuito de velocidad desde el pasado año, concretamente 58.135 euros. El importe es parte del contrato que la empresa Hispart SA suscribió con Cirjesa para la instalación de varias pantallas de televisión gigantes en el trazado con motivo del Gran Premio de Motociclismo del pasado año. La cuantía total de este suministro era de 113.135 euros.

En conversación con este periódico, el gerente de esta empresa, Joan Manuel Parra, explica que finalmente se ha visto obligado a recurrir a la vía judicial tras "muchísimos" correos electrónicos con los responsables del trazado que le aseguraron que le abonarían en breve la cuantía pendiente. En este sentido, incide en que el contrato firmado establecía que Cirjesa debía liquidar este contrato a finales de mayo de 2016. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de marzo cuando hizo un primer pago por importe de 20.000 euros. En mayo, y tras un burofax enviado por la firma, se hizo un segundo pago a cuenta por 35.000 euros por lo que la deuda a día de hoy es de 58.135 euros, según los datos aportados por la empresa, que pertenece al grupo Stereo y que presta este mismo servicio a otros trazados.

El responsable de esta mercantil muestra su "sorpresa" de que hace aproximadamente un mes el gobierno local compareciera públicamente para dar a conocer los resultados económicos de la pasada edición del Gran Premio donde hubo un superávit de 698.307 euros, unos 300.000 más que en la edición de 2016. "Cabe preguntarle a la alcaldesa si ha sido un año tan bueno económicamente para el circuito de Jerez, que ha habido superávit, por qué no se ha abonado la deuda que tiene pendiente de satisfacer al grupo Stereo", señala sin ocultar su indignación.

Como en cada edición de Gran Premio, el circuito de velocidad saca a licitación el suministro de pantallas gigantes donde los asistentes al trazado pueden ver el desarrollo completo de la prueba. Estos dispositivos se ubican en las principales curvas del trazado y en la zona de meta. Ya esta empresa fue la encargada de instalarlas en 2013 aunque asegura que en aquella ocasión no sufrió retrasos en el pago ya que Cirjesa se encontraba inmersa en concurso de acreedores "y los administradores judiciales no contratan nada si no tienen el dinero en caja"; sin embargo, para la edición de 2016 "no se han dado explicaciones del porqué de la falta de abono de dicha deuda tras el tiempo transcurrido". "Se nos ha acabado la paciencia y no hemos tenido otra alternativa que acudir a los tribunales de justicia para que el circuito de Jerez pague la cantidad pendiente de pago", añade el gerente del grupo Stereo, empresa que reclama no solo el abono de lo adeudado sino que también se apliquen los correspondientes intereses de demora.