La psicosis por las titulaciones llega a Jerez

El caso Cifuentes ha provocado que los currículos de los políticos estén siendo analizados con lupa. La psicosis con las titulaciones ha provocado que muchos responsables públicos hayan reconocido, antes de ser descubiertos, que no poseían los estudios de los que habían estado presumiendo. A pesar de que las trampas en los currículos debe ser algo anecdótico teniendo en cuenta el número de políticos que hay en España, lo cierto es que la sombra de la duda planea ahora sobre todos.

Jerez no iba a ser menos y los rumores y noticias sobre los estudios de los políticos jerezanos fueron ayer tema destacado del día. El primero en hablar del asunto fue el portavoz y alcaldable del PP, Antonio Saldaña, que durante un acto de su partido fue preguntado por los estudios de la alcaldesa, Mamen Sánchez, tras hacerse público un supuesto cambio de su titulación académica. Tras la pregunta de una periodista, Saldaña se refirió en primer lugar a que "nos ha sorprendido una información que nos ha llegado esta mañana de que, por lo visto, se habían retirado los currículos de todos los concejales de todos los partidos políticos de la página web del Ayuntamiento". En este punto, aclaró que "no puedo valorar el de la alcaldesa porque lo desconozco, será ella la que tenga que dar las explicaciones oportunas". Sin embargo, insistió en que "sí le pediría al gobierno que no retire los currículos del resto de concejales y que, por lo tanto, lo que pedimos es que los vuelva a poner". Saldaña reconoció desconocer si publicar esta información por transparencia es o no una obligación legal pero, en cualquier caso, "si alguno tiene algún problema con su currículo que no paguemos los demás las consecuencias de que lo retiren". "Yo no digo que sea por eso, pero es curioso que nos ha llegado que han retirado los currículos de todos los concejales del Ayuntamiento", reiteró, pidiendo "en nombre del PP" que los hagan públicos de nuevo. "El que tenga que dar explicaciones que las dé pero no puede ser que por alguien que pueda tener algún tipo de problema ahora resulte que parezca que todos los concejales han ocultado el currículo. Le pido como portavoz del PP que vuelva a restituir la web donde están todos los currículos", reiteró el edil popular.

Saldaña asegura que no tiene problemas en acreditar sus estudios académicos

Aun así, Saldaña hizo hincapié en que en "lo personal de ella no puedo hablar porque no lo sé, como aquí se habla tanto de una cosa y de otra, cada uno tendrá que acreditar si se le pide la formación que haya dicho que tiene". "En lo que a mí respecta no tengo ningún problema en acreditarla y el que tenga que acreditarla que la acredite pero, insisto, yo no puedo valorarla porque no lo sé, lo desconozco y no sería razonable que yo valorase una cosa que no conozco pero si es cierto que lo han quitado y pedimos que se restituya", concluyó.

Tras estas declaraciones, el ejecutivo municipal emitió un comunicado para dar su versión. "En cuanto a la alteración de información en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Jerez, el gobierno municipal denuncia que el PP miente intencionadamente con el único propósito de levantar falsedades sobre ocultación de información", recalcaron en el comunicado. Además, el ejecutivo local quiso dejar claro ayer que "cualquier ciudadano o ciudadana puede consultar los perfiles profesionales del gobierno y que son accesibles", algo que podía comprobarse ayer en la web municipal.

Asimismo, desde el Ayuntamiento indicaron que "se trata de una sección del Portal donde los populares, al igual que el grupo Ganemos, debían haber publicado sus propios currículos hace tres años, en cumplimiento de la normativa que regula la transparencia en las Administraciones Públicas".

En referencia a la alusión de los populares sobre los datos del perfil de la alcaldesa, "se trata de una información desactualizada, de 2015, cuya revisión se va a proceder a efectuar a nivel interno, para el Portal de Transparencia, como ya se hizo, en 2017, a nivel externo, para sus perfiles públicos". Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Jerez "se instó a los miembros de la Corporación que no tengan publicados sus currículos, a que lo hagan, y a aquellos que los tienen, a que procedan a su revisión ante posibles desactualizaciones".

Por su parte, fuentes del PP aseguraron ayer que en los próximos días remitirán al Ayuntamiento los currículos de todos sus concejales y rechazaron hacer más declaraciones al respecto.